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Стиль 1920-х: Амаль и Джордж Клуни на вечеринке в Орландо

Стиль 1920-х: Амаль и Джордж Клуни на вечеринке в Орландо
20:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Джордж и Амаль Клуни все чаще радуют своих поклонников совместными выходами.

На днях знаменитые супруги стали приглашенными гостями символической вечеринки в Орландо, куда очаровательная правозащитница пришла в платье в стиле 1920-х годов.

Нежные объятия перед камерами и роскошные наряды: 58-летний актер Джордж Клуни и его 41-летняя жена Амаль в очередной раз очаровали мир общим выходом. Одна из самых популярных пар посетила светскую вечеринку Omega 50th Anniversary Moon Landing, которая отгремела в Орландо 9 мая.

Мероприятие было посвящено 50-летию со дня первого полета человека на Луну. По случаю такого исторического события компания Omega выпустили лимитированную коллекцию швейцарских часов.

Появление Джорджа и Амаль Клуни на элитном мероприятии привлекло внимание всех участников вечеринки. Все потому, что очаровательная жена актера пришла в стильном и необычном платье. Амаль символически подобрала наряд в золотом цвете, которое было украшено бахромой. Такой образ был популярным в 1920-х годах, однако и спустя почти век выглядел роскошно.

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Свой изящный look юрист завершила сумочкой-клатчем и обувью на каблуках. Роскошные волосы Амаль Клуни решила не собирать в прическу, а сделать легкие локоны. В то же время Джордж Клуни красовался рядом с женой в черном классическом костюме с бабочкой.

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Стиль, Образ, Амаль Клуни, Жена Джорджа Клуни.
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