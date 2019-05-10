Скачать
Пятница, 10.05.2019
Климпуш-Цинцадзе: Кремль ищет не диалога, а обеспечения собственного доминирования
Климпуш-Цинцадзе: Кремль ищет не диалога, а обеспечения собственного доминирования
Луценко не согласна с решением суда о противоправности действий Парубия в Раде
Луценко не согласна с решением суда о противоправности действий Парубия
Владимир Кличко получил премию "Инноватор года"
Владимир Кличко получил премию "Инноватор года"
Соблазнительное фото: Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха
Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха

Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе

Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе
18:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Макс Барских попал в аварию. Из-за этого он может пропустить Каннский кинофестиваль.

Серьезная авария произошла в Лос-Анджелесе, где 29-летний украинский певец записывает новый альбом. В результате столкновение Chevrolet Camaro Макса Барских с другим автомобилем, машина получила большие повреждение, а Макс Барских только незначительные травмы и то благодаря тому, что был пристебнут и ехал на умеренной скорости. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

Как рассказали Styler представители артиста, дорожно-транспортное происшествие произошло за несколько дней до отправления Макса на Каннский кинофестиваль, который пройдет на Лазурном Берегу с 14 по 25 мая, в качестве гостя. Пресс-служба артиста сообщили: "Сейчас поездка зависит от заключения врачей - если подозрение на сотрясение мозга подтвердится, поездку придется отменить".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спасибо большое за ваши слова поддержки! Я привык быстро забывать обо всём не хорошем что происходит в моей жизни. Сегодня проснулся, телефон красный. Я поделился тем, что произошло, для того, чтобы каждый на секунду задумался о своём счастье, своей жизни, своей безопасности. Со мной все хорошо, жив, здоров! Иду дальше. Люблю вас!

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Сразу после аварии Макс Барских выставил фото своего разбитого автомобиля и добавил подпись о том, что часто забывает ценить свою жизнь и тех, кто находится вокруг.

Успей посмотреть первым: новый клип Артема Пивоварова "No.1" (Видео)

Немного позже Барских выставил еще один пост, прокомментировав эту ситуацию вот так: "Я совсем забыл какой силой обладают мысли. Они притягивают все в нашу жизнь. Все что мы любим и всё чего боимся. Хорошее и плохое. Нужно включать режим фильтра. И сегодня, попав в аварию, я это понял".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лос-Анджелес, Авария, Звезды, Макс Барских, Артист, Певец, Исполнитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"
04 День матери 2019: дата и традиции праздника
05 Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
&quot;Мои парни!&quot;: Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном
"Мои парни!": Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь