Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе

Серьезная авария произошла в Лос-Анджелесе, где 29-летний украинский певец записывает новый альбом. В результате столкновение Chevrolet Camaro Макса Барских с другим автомобилем, машина получила большие повреждение, а Макс Барских только незначительные травмы и то благодаря тому, что был пристебнут и ехал на умеренной скорости. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает.
Как рассказали Styler представители артиста, дорожно-транспортное происшествие произошло за несколько дней до отправления Макса на Каннский кинофестиваль, который пройдет на Лазурном Берегу с 14 по 25 мая, в качестве гостя. Пресс-служба артиста сообщили: "Сейчас поездка зависит от заключения врачей - если подозрение на сотрясение мозга подтвердится, поездку придется отменить".
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Спасибо большое за ваши слова поддержки! Я привык быстро забывать обо всём не хорошем что происходит в моей жизни. Сегодня проснулся, телефон красный. Я поделился тем, что произошло, для того, чтобы каждый на секунду задумался о своём счастье, своей жизни, своей безопасности. Со мной все хорошо, жив, здоров! Иду дальше. Люблю вас!
Сразу после аварии Макс Барских выставил фото своего разбитого автомобиля и добавил подпись о том, что часто забывает ценить свою жизнь и тех, кто находится вокруг.
Немного позже Барских выставил еще один пост, прокомментировав эту ситуацию вот так: "Я совсем забыл какой силой обладают мысли. Они притягивают все в нашу жизнь. Все что мы любим и всё чего боимся. Хорошее и плохое. Нужно включать режим фильтра. И сегодня, попав в аварию, я это понял".