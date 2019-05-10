Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Макс Барских попал в аварию. Из-за этого он может пропустить Каннский кинофестиваль.

Серьезная авария произошла в Лос-Анджелесе, где 29-летний украинский певец записывает новый альбом. В результате столкновение Chevrolet Camaro Макса Барских с другим автомобилем, машина получила большие повреждение, а Макс Барских только незначительные травмы и то благодаря тому, что был пристебнут и ехал на умеренной скорости. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

Как рассказали Styler представители артиста, дорожно-транспортное происшествие произошло за несколько дней до отправления Макса на Каннский кинофестиваль, который пройдет на Лазурном Берегу с 14 по 25 мая, в качестве гостя. Пресс-служба артиста сообщили: "Сейчас поездка зависит от заключения врачей - если подозрение на сотрясение мозга подтвердится, поездку придется отменить".

Сразу после аварии Макс Барских выставил фото своего разбитого автомобиля и добавил подпись о том, что часто забывает ценить свою жизнь и тех, кто находится вокруг.

Немного позже Барских выставил еще один пост, прокомментировав эту ситуацию вот так: "Я совсем забыл какой силой обладают мысли. Они притягивают все в нашу жизнь. Все что мы любим и всё чего боимся. Хорошее и плохое. Нужно включать режим фильтра. И сегодня, попав в аварию, я это понял".