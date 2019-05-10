"Намек на нового жениха?": Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк только недавно рассталась со своим бойфрендом, с которым познакомилась на лестничной площадке. Пара даже готовилась к свадьбе, но потом помолвка сорвалась и звезда объявила о расставании. Поклонники замерли в ожидании того, когда "суперблондинка" объявит о начале новых отношений. И похоже этот момент настал!
Так, утром 10 мая Никитюк опубликовала романтичное фото. В кадре звезда нежится в своей постели в розовом пеньюаре. Рядом с ней на подушке лежит красивый букет цветов. Именно он и вызвал многочисленные вопросы со сторон подписчиков.
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Добрий ранок сплюхи У меня вопрос?!? Что вы делаете когда просыпаетесь первым делом?? -2 стакана воды? -рассол? -музычка?!? А потом и вода и рассол и кофе и работа???У меня музыка с моих новых, стильных наушников 1MORE Stylish от @allo Ссылка в сторис! Всем Хорошего дня#лесяникитюк #travel #хтозверху #хтопротиблондинок
Фанаты решили, что роскошный букет Лесе преподнес ее новый возлюбленный.
"Красивые цветы и вы", "Леся,такие цветы дарят, когда любят!", "И опять цветы.. От отца или нет?", "Шикарная женщина и букет", "Цветы в постель? А где кофе?", "Такс. Стоп. Букет-намек на нового жениха?", — пишут в комментариях.