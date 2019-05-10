Как быстро летит время: Камалия показала, как выглядела до рождения детей

Сегодня в на официальных страницах в соцсетях Камалии появился интересный фотоколлаж, который состоял из двух снимков.
Первый кадр датируется 2009 годом, на нем певица запечатлена в черном обтягивающем платье с пикантными вырезами в районе декольте и талии, которое отлично подчеркивало ее стройную фигуру. Дополнили образ распущенные длинные волосы и насыщенный макияж, который в то время предпочитала певица.
Второй снимок был сделан недавно во время церемонии награждения премии "Золотая жар-птица". На нем Камалия позирует в синем платье с воланами в зоне декольте, с все той же укладкой с локонами и скромным вечерним макияжем.
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"Как же быстро летит время", — подписала снимок артистка.
Как только снимок появился в Сети поклонники певицы начали писать приятные комментарии: "Время летит, а ты все та же красотка!", "Вы с годами только лучше!", "Сейчас намного лучше", "Что тогда, что сейчас", "А талия все такая же", "Время не властно над идеальной душой, телом и сердцем женщиной", "Была и есть красотка. Даже лучше!".