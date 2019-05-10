Как быстро летит время: Камалия показала, как выглядела до рождения детей

Новости шоу бизнеса: Знаменитость сравнила свой последний снимок с архивным.

Сегодня в на официальных страницах в соцсетях Камалии появился интересный фотоколлаж, который состоял из двух снимков.

Первый кадр датируется 2009 годом, на нем певица запечатлена в черном обтягивающем платье с пикантными вырезами в районе декольте и талии, которое отлично подчеркивало ее стройную фигуру. Дополнили образ распущенные длинные волосы и насыщенный макияж, который в то время предпочитала певица.

Второй снимок был сделан недавно во время церемонии награждения премии "Золотая жар-птица". На нем Камалия позирует в синем платье с воланами в зоне декольте, с все той же укладкой с локонами и скромным вечерним макияжем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как же быстро летит время! Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 10 Май 2019 в 2:05 PDT

"Как же быстро летит время", — подписала снимок артистка.

Как только снимок появился в Сети поклонники певицы начали писать приятные комментарии: "Время летит, а ты все та же красотка!", "Вы с годами только лучше!", "Сейчас намного лучше", "Что тогда, что сейчас", "А талия все такая же", "Время не властно над идеальной душой, телом и сердцем женщиной", "Была и есть красотка. Даже лучше!".