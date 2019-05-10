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Пятница, 10.05.2019
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Короткий пиджак с трендовым принтом: Кендалл Дженнер поразила стильным образом

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Короткий пиджак с трендовым принтом: Кендалл Дженнер поразила стильным образом
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: После роскошных вечеринок до утра 23-летняя Кендалл Дженнер гуляет в повседневных образах по Нью-Йорку.

Модель заметили на улицах мегаполиса в наряде, который, похоже, вновь возвращается в тренды.

Последние несколько сезонов звезды выбирали максимальный oversize во всем – пиджаки, кофты, футболки. Однако звезды шоу-бизнеса и фэшн-дивы в который раз доказывают, что мода – циклическая, поэтому возвращение новых трендов из прошлого в ближайшее время нужно было ожидать. Да, на днях Кендалл Дженнер продемонстрировала возвращение в моду коротких пиджаков. 

23-летняя модель засветилась перед камерами папарацци в темных широких джинсах, под которые надела мюли с острым "носком" на невысоком каблуке. Однако наибольшее внимание привлек наряд, который Кендалл выбрала для "верха" своего "лука".

Кендалл Дженнер решилась изменить свой внешний вид

На ней была бежевая кружевная майка, а поверх нее модель надела укороченный пиджак со змеиным принтом. Звезда возвращает в моду радикально противоположные модели oversize-размеров, однако не забывает о все еще актуальных принтах. Ее образ дополнила коричневая сумка небольшого размера и прямоугольные солнцезащитные очки.

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Модель, Стиль, Образ, Кендалл Дженнер.
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