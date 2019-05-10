Короткий пиджак с трендовым принтом: Кендалл Дженнер поразила стильным образом

Новости шоу бизнеса: После роскошных вечеринок до утра 23-летняя Кендалл Дженнер гуляет в повседневных образах по Нью-Йорку.

Модель заметили на улицах мегаполиса в наряде, который, похоже, вновь возвращается в тренды.

Последние несколько сезонов звезды выбирали максимальный oversize во всем – пиджаки, кофты, футболки. Однако звезды шоу-бизнеса и фэшн-дивы в который раз доказывают, что мода – циклическая, поэтому возвращение новых трендов из прошлого в ближайшее время нужно было ожидать. Да, на днях Кендалл Дженнер продемонстрировала возвращение в моду коротких пиджаков.

23-летняя модель засветилась перед камерами папарацци в темных широких джинсах, под которые надела мюли с острым "носком" на невысоком каблуке. Однако наибольшее внимание привлек наряд, который Кендалл выбрала для "верха" своего "лука".

На ней была бежевая кружевная майка, а поверх нее модель надела укороченный пиджак со змеиным принтом. Звезда возвращает в моду радикально противоположные модели oversize-размеров, однако не забывает о все еще актуальных принтах. Ее образ дополнила коричневая сумка небольшого размера и прямоугольные солнцезащитные очки.