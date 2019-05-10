Как выглядит Влад Яма на самом деле: архивное фото хореографа

Новости шоу бизнеса: Украинский хореограф и шоумен Влад Яма поделился архивным фото, где у него еще есть волосы в Instagram.

Влад Яма — танцор, хореограф и судья шоу Танці з зірками. Он появился на большом экране еще в 2006 году, когда на все тех же танцах выступал в качестве участника. Танцевал он тогда с Натальей Могилевской, но победу их паре одержать не удалось. Хореограф начал заниматься танцами еще 30 лет назад. За время занятий танцами он успел объездить полмира и завоевать множество титулов.

Вчера, 9 мая, в честь Дня победы Влад Яма в своем Instagram опубликовал снимок со своей бабушкой. Это архивное фото, на котором хореографу от силы лет 20. В публикации он рассказал насколько это важный праздник для его бабушки, ведь она пережила войну. В конце послания он пообещал родственнице поскорее приехать навестить ее.

"Бабушка всегда говорит: "Не дай вам Боже, Владічок, пережити те, що пережили ми коли німці до хати зайшли!"… Бабуля, мы знаем насколько для Тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости!.. Всех с Праздником и мирного неба!.." — написал в публикации хореограф.

В комментариях Влад Яма рассказал, что его бабушке сейчас 86 лет и она по-прежнему чувствует себя очень бодро. Желаем ей как можно дольше сохранять жизнерадостный настрой.