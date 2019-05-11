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"Совсем еще девочка": Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок "Светской жизни"

"Совсем еще девочка": Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок "Светской жизни"
11:43 Сегодня Телеграф По материалам: clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Снимок 14-летней давности опубликован на официальном Instagram-аккаунте "Светской жизни".

Кате Осадчей на фото всего 21 год и нужно заметить что она хорошо изменилась с тех пор. Так же заметили и поклонники народной любимицы: "С возрастом только хорошеете. Как дорогое вино", "тот случай, когда с возрастом прибавилась элегантность и изысканность", "такая молодая на фото, не узнать", "Катя, какая же вы красотка, а с годами только хорошеете", - пишут комментаторы.

Звезда считает, что природная красота - самая лучшая, и не надо стесняться ни своего возраста, ни своих особенностей. Благо, сама 34-летняя знаменитость выглядит явно моложе возраста по паспорту.

Сама Катя Осадчая никогда не рассказывает, в чем секрет ее вечной молодости. Известно, что звездная ведущая постоянно уделяет время спорту и предпочитает йогу, как и многие другие знаменитости. Мы подозреваем, что секрет Кати прост - это счастье, от которого она и светится изнутри. 

 
 
 
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"Світське життя" святкує 14 років!

Катя Осадчая с детства росла творческой девочкой. Посещала уроки музыки и упорно занималась в танцевальном ансамбле "Соколята". Екатерина, еще будучи ребенком, отличалась от своих сверстниц довольно высоким ростом и имела выразительные и правильные черты лица: никто даже не сомневался, что девочку ждет успешная модельная карьера.

Благодаря помощи родителей девочка начала делать первые шаги в модельной карьере. Катя поступила в Киевскую модельную школу "Багира", уже в тринадцать лет успешно окончила учебу и вступила в мир модельного бизнеса. В четырнадцать лет, сразу же после того, как Екатерина окончила девятый класс, девушка с согласия родителей подписала первый модельный контракт и на три месяца уехала в Токио на съемки. Девушка обладала подиумным ростом в 180 см, поэтому модельная карьера Кати быстро пошла вверх.

Весной 2005 года телеканал "Тонис" объявил кастинг для новой программы под названием "Светские хроники". Режиссерам нужен был журналист-провокатор, и Осадчая идеально подошла для этой роли. Екатерина так нравилась телезрителям, что в марте 2007 года Осадчую взяли телеведущей на одну из самых популярных программ национального телевидения Украины - "Светская жизнь".

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Напоминаем, что  уже никому не секрет, что украинские женщины - самые красивые. Так вот, Светлана Гасс, которая родилась в Одессе и имеет 12-летнего внука, стала победительницей международного конкурса Ms. Transcontinental Classic.

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Телешоу, Катя Осадча, Светская жизнь, Украинская телеведущая, Народная любимица, Первая съемка.
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