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Оконфузилась: Мелания Трамп в роскошном платье и без нижнего белья

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Оконфузилась: Мелания Трамп в роскошном платье и без нижнего белья
13:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 10 мая, Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме прием для матерей военнослужащих.

Первую леди США Меланию Трамп считают иконой стиля, ведь она всегда появляется на публике в стильных нарядах, следя за последними модными новинками. Однако вместе с этим, могут случаться и курьезные ситуации - жена Трампа засветила пышную грудь под роскошным платьем из-за того, что не надела нижнее белье.

"Мы должны ежедневно благодарить своих мам и отмечать их подвиг. Материнство - это настоящее благословение. Через жертвенное служение ваших сыновей и их жен, мужей, дочерей мы и наши дети можем наслаждаться безопасностью и свободой в нашей большой стране", - заявила первая леди США на западе.

Для встречи Мелания Трамп надела белое платье Prada с вышивкой, под которое она решила не надевать нижнее белье. Поэтому платье идеально подчеркнуло фигуру женщины. Завершили образ бежевые лодочки на высоком каблуке.

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Добавим, если бы такой курьез (выйти на публику без белья) случился с кем-то из королевской семьи в Великобритании - большинство СМИ пестрили бы заголовками о том, что нарушен принятый протокол. В случае с представительницами других стран строгости по выходам нет, поэтому Мелания чувствовала себя вполне уверенной в своем образе.

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Дональд Трамп, Первая леди США, Мелания Трамп, Без нижнего белья.
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