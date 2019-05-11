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СМИ: Девушка Бруклина Бекхэма беременна

СМИ: Девушка Бруклина Бекхэма беременна
20:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети обсуждают последний выход Бруклина Бекхэма с Ханой Кросс, во время которой фанаты заметили округлившийся живот девушки.

Сын британского дизайнера Виктории Бекхэм и его девушка Хана Кросс на днях попали в объективы папарацци во время их возможной ссоры: парень выглядел раздраженным, а модель стояла в слезах. Подробности скандала остались неизвестны, но 9 мая пара посетила вечеринку в честь выхода нового фильма Гая Ричи "Алладин", после чего в сети появились новые обсуждения.

Для выхода Хана Кросс надела короткую черную кофту и длинную юбку с рюшами и откровенным разрезом для ноги. Интересно то, что юбка выглядела обтягивающей на талии и якобы подчеркнула ее округлый живот. Сейчас официальных заявлений относительно возможной беременности нет, только слухи пользователей в сети.

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Завершили образ модели черные босоножки на высоких каблуках и цепочка с буквой Б, с которой она часто появляется на публике.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Звезды, Выход, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс.
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