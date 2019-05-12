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Злата Огневич рассказала, чем лечит депрессию

Злата Огневич рассказала, чем лечит депрессию
14:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Причиной перепадов настроения у Златы чаще всего становится так называемый творческий кризис.

Певица шокировала поклонников откровенным заявлением.

На днях на официальном YouTube-канале "Світське життя" вышел новый выпуск программы. Телеведущая Катя Осадчая пообщалась с популярной украинской певицей Златой Огневич. 33-летняя артистка призналась журналистке, что временами сталкивается с депрессией. Однако в ее холодильнике всегда есть средство для поднятия настроения — алкоголь.

"Если бывают какие-то такие состояния, у меня всегда дома есть бутылка вина. И я могу за вечер выпить эту бутылку. Пригубить, а потом выпить", — смеется Огневич.

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Ей очень важно, чтобы песни становились хитами и приносили ей награды на различных музыкальных премиях. Ведь для артиста это показатель успеха.

"Я люблю, когда у меня максимально заполнены залы. Когда этого нет, у меня депрессия. Я понимаю, что что-то делается не так. Для артиста важно, чтобы у него были хиты, за которые ему дают награды", — рассказывает певица.

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Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Алкоголь, Знаменитости, Злата Огневич.
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