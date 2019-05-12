День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости

12 мая сеть охватил своеобразный флешмоб с поздравлениями, к которому присоединились украинские и американские знаменитости. Как звезды поздравляли своих мам с праздником – узнайте далее.
Ольга Фреймут
"Пусть у каждого всегда будет мама. С праздником!", – лаконично написала телеведущая Ольга Фреймут.
Джамала
"Каждый раз, когда я сталкиваюсь с обыденностью материнства, всегда думаю: "Мама, как же ты нас с сестрой вырастила и воспитала хорошими людьми?" Спасибо тебе, моя родная! Ты-лучшая мама в мире!", – написала Джамала, добавив совместные фото с мамой.
Оля Цибульская
Переглянути цей допис в Instagram
Малинка З ДНЕМ МАМИ В нас є міліон ідеальних фоток, але в цій - вся Ти. Мій тил , маяк , Земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на любу Говерлу Народити людину і бути для неї Мамою це полярні речі. Тепер , коли в мене є #нестор я це відчуваю шкірою Дякую за все! А ще , я знаю точно якою Мамою хотіла б бути для свого сина. Такою як Ти Люблю! І вас вітаю #зднемматері ! #деньмами #мама #люблю
"С Днем матери! У нас есть миллион идеальных фоток, но в этом – вся ты. Мой тыл, маяк, земля под ногами, которая не качается. Я знаю, что ты всегда за меня и поэтому я смело лезу в любую Говерлу. Родить человека и быть для него мамой – это полярные вещи. Теперь, когда у меня есть Нестор, я это чувствую кожей. Спасибо за все! А еще я точно знаю, какой мамой хотела бы быть для своего сына. Такой, как ты", – трогательно написала певица Оля Цибульская.
Лилия Ребрик
Переглянути цей допис в Instagram
Тільки коли ти сама стаєш Мамою- починаєш краще розуміти свою Маму. Мене мама завжди вчила йти з усмішкою по життю, бути сильною й порядною, чесною й щирою, бути найкращою, або взагалі не займатися тою чи іншою справою... Бути щасливою!!! Обожнюю, мамо, наші довгі з тобою розмови, наші посиденьки на кухні майже до ранку , коли вже так наївся страв, тобою наготовлених, як в дитинстві, що аж вдих зробити нема куди, а ти кажеш: «то може ще по чаю?»- і так, це найсмачніший чай у світі... Ці квіти з усмішкою для тебе! З днем Матері! Кожного дня дзвоню тобі просто так і так буде завжди! Люблю! #деньматері #троянди_для_мами Всіх мам зі святом!
"Когда ты сама становишься мамой, только тогда начинаешь лучше понимать свою мать. Меня мама всегда учила идти с улыбкой по жизни, быть сильным и порядочным, честным и искренним, быть лучшим, или вообще не заниматься тем или иным делом... Быть счастливой! Обожаю, мама, наши долгие с тобой разговоры, наши посиделки на кухне почти до утра, когда уже так наелся блюд, тобой наготовлених, как в детстве, что аж вдох сделать некуда, а ты говоришь: "Так, может, еще по чаю?" И да, это самый вкусный чай в мире... Эти цветы с улыбкой для тебя! С днем матери! Каждый день звоню тебе просто так и так будет всегда! Люблю! Всех мам с праздником!", – трогательно написала телеведущая Лилия Ребрик.
Никита Добрынин
Переглянути цей допис в Instagram
Мама, спасибо, что выдержала все мои детские приключения и дворовые драки. За то, что и сейчас выдерживаешь, и все равно любишь мой сложный характер. Мама, ты самый большой джек-пот в жизни, ты радость, которую не испытывают даже победители Формулы-1, ты моя мама. Люблю тебя сильно! Понятно, не только сегодня нужно радовать мам. Но давайте сейчас дадим им максимум тепла и внимания. #деньмамы #деньматери #mothersday #украина
"Мама, спасибо, что выдержала все мои детские приключения и драки во дворе. За то, что ты сейчас терпишь, и все равно любишь мой сложный характер... Люблю тебя сильно", – поздравил маму телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин.
Маша Ефросинина
Переглянути цей допис в Instagram
Первого мужчину, который разбил мне сердце, звали Дениска... Ему было пять, мне четыре. И любила я его, конечно, без памяти! И вот, когда у него случился день рождения, моя мама предложила подарить ему зеленые коньки! Дело было в Магадане- там, даже получая предложение руки и сердца, девушка радовалась конькам больше, чем кольцу ... А вот Дениска покрутил своим сопливым носом, и сказал, что цвет нехилого моего подарочка ему не нравится! «Забирай»- сказал, « я не буду в таких кататься»... Малолетнего этого какашёнка я уже не помню в лицо. И сад магаданский не помню. Но очень подробно помню свою Маму! Она так серьёзно тогда отнеслась к моей «трагедии», так серьёзно объяснила мне, что нужно поплакать, и навсегда вычеркнуть светлый образ любимого, что, наверное, именно тогда, мы и стали больше чем мама и дочь. Мы стали Друзьями. Навсегда! Вот три главных правила, которым учила меня моя мама и которым я неизменно следую в своей жизни : 1. Не перекладывай на других ответственность за свои решения и действия! Умей держать удар! 2. Никогда не выходи из дома, не понравившись себе в зеркале! 3. Люби честно, горячо и звонко! Особенно своих детей! Любовью невозможно испортить ребёнка . Однако его можно искалечить недостатком любви... Спасибо тебе#мояЛюдася #ДеньМатери
"Вот три главных правила, которым учила меня моя мама и которым я неизменно придерживаюсь в своей жизни. Не перекладывай на других ответственность за свои решения и действия! Умей держать удар! Никогда не выходи из дома, не понравившись себе в зеркале! Люби честно, горячо и звонко! Особенно своих детей! Любовью невозможно испортить ребенка. Однако его можно искалечить нехваткой любви... Спасибо!", – написала телеведущая Маша Ефросинина.
Хайди Клум
"Я научилась от моей мамы: быть любящей, сильной, стойкой, нежной, счастливой. Люблю тебя", – поздравила маму модель Хайди Клум.
Виктория Бекхэм
Переглянути цей допис в Instagram
Happy Mother’s Day to all the mums celebrating today. @jackie.adams_ @sandra_beckham49 thank u for all that u do xx Kisses from us all x
"Счастливого Дня матери для всех мам, празднующих сегодня. Джеки Адамс, Сандро Бекхэм, спасибо за все, что вы делаете для нас. Поцелуи от всех нас", – поздравила дизайнер Виктория Бекхэм.
Тарас Тополя из группы "Антитела"
Переглянути цей допис в Instagram
День мами! Час щоб подякувати матусі за життя, любов, захист, турботу, світогляд... Подзвонити, написати, а ще краще приїхати, обійняти і поцілувати. Леся Тополя - ти моє світло на шляху! Дякую за безмежну, безумовну Любов! @alyoshasinger - ти моя зірка, що веде! Дякую за Марка і Романа. Кохаю! #троянди_для_мами
"День мамы – время, чтобы поблагодарить за жизнь, любовь, защиту, заботу, мировоззрение... Позвонить, написать, а еще лучше приехать, обнять и поцеловать. Леся Тополь – ты мой свет на пути! Спасибо за безграничную, безусловную любовь! Алеша, а ты моя звезда, ведущая! Спасибо за Марка и Романа. Люблю!", – написал певец Тарас Тополя.
Оля Полякова
Переглянути цей допис в Instagram
С Днём матери!!! Цените , любите, звоните, говорите, как можно чаще!!! Пока они рядом!!! Мамуля обожаю!!! @svitusyapolyakova
"С днем матери! Цените, любите, звоните, говорите, как можно чаще! Пока она рядом! Мама, обожаю тебя!", – поделилась певица Оля Полякова.
Слава Каминская из группы "Неангелы"
"Мама, твои внуки на этом фото показывают твой характер в момент возмущения. И мне кажется, это очень мило. Мама, люблю сильно", – написала певица Слава Каминская.
Ирина Билык
Переглянути цей допис в Instagram
С Днем всех Мамочек!! Девочки,будьте Счастливы и Здоровы...и Любимы!!! Листайте! Как вы думаете, сколько лет на второй фотографии мне и моей мамочке? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #іринабілик #деньмам #деньмамы #троянди_для_мами
С Днем матери всех! Девушки, будьте счастливы, здоровы и любимы", – пожелала певица Ирина Билык.
Перис Хилтон
Переглянути цей допис в Instagram
Happy Mother’s Day to my beautiful mom @KathyHilton Love you so much!
"Счастливого Дня матери для моей Кэти Хилтон! Люблю тебя", – написала певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон.
Монатик
"Если бы вы только знали, как мы, отцы, вами, мамы, восхищаемся и благодарим за все! За терпение, любовь, веру и надежду. Вы это все дарите. Этому вы учите. С праздником, прекрасные мамы!"– написал Монатик.