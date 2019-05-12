Джастин Тимберлейк стал доктором наук

Новости шоу бизнеса: Знаменитый американский поп-музыкант официально получил степень доктора наук.

38-летний Джастин Тимберлейк, а также его коллега Мисси Элиот получили почетные звания.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

Джастин Тимберлейк получил степень доктора наук за "вклад в музыкальную индустрию и длительное глобальное влияние". Награждение состоялось в престижном университете Бекрли, что в Калифорнии, во время открытия музыкального колледжа.

Поп-исполнитель и его коллега Мисси Элиот вышли на сцену в традиционных мантиях и получили официальные документы, подтверждающие их статусы.