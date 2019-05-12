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Джастин Тимберлейк стал доктором наук

Джастин Тимберлейк стал доктором наук
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитый американский поп-музыкант официально получил степень доктора наук.

38-летний Джастин Тимберлейк, а также его коллега Мисси Элиот получили почетные звания.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

 
 
 
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No Dream is too big!!! Keep chasing!!! Trust me... I’m a DOCTOR!! But, for real... THANK YOU to @berkleecollege for this incredible honor—I’m very humbled and grateful.

Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Джастин Тимберлейк получил степень доктора наук за "вклад в музыкальную индустрию и длительное глобальное влияние". Награждение состоялось в престижном университете Бекрли, что в Калифорнии, во время открытия музыкального колледжа.

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Поп-исполнитель и его коллега Мисси Элиот вышли на сцену в традиционных мантиях и получили официальные документы, подтверждающие их статусы.

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Джастин Тимберлейк, Знаменитости, Мисси Элиот, Певец, Американский певец, Альманах-2019.
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