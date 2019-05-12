"Богатые тоже плачут": Камалия откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Новости шоу бизнеса: Певица впервые откровенно рассказала о своем здоровье и безуспешных попытках забеременеть.

Много лет певица Камалия пыталась безуспешно забеременеть. Она даже ездила на лечение в Нью-Йорк. Впервые певица открыто делится с передачей "Звездный путь" на канале "Украина" своими серьезными проблемами со здоровьем, о которых большинство даже не догадывались.

"Да, богатые тоже плачут, - говорит звезда. - Эту проблему на сегодняшний день имеют большой процент женщин. Эндометриоз. То есть это разрастание тканей. Обнаружили эту проблему и обнаружили аутоиммунный териодит. Это болезнь щитовидной железы. Это эндокринная система. И она тоже давала сбой. Я уже много лет на утироксе, это заменитель щитовидной железы. И я в Соединенных Штатах Америки делала операцию именно по удалению эндометриозных тканей. И у меня была внематочная беременность и др. Много лет боролась, боролась. Ну итог - все, две девочки классные".

Звезда длительное время, до последнего почти скрывала свою беременность.

"Дело в том, что это у меня была уже не первая беременность. У меня были срывы на 3 месяце беременности, на втором. Поэтому я уже боялась, я даже боялась поверить в то, что я беременна", - делится артистка.

На канале "Украина" впервые певица комментирует слухи, правда ли, что дочерей ей родила суррогатная мать. Она убеждает - дочерей Арабеллу и Мирабеллу выносила сама. И очень болезненно переживала, когда писали о суррогатной маме.

"Ну, я ненавидела вообще всех. Я ненавидела журналистов, я ненавидела… ну, как бы воспринималось? - рассказала Камалия, которая даже ничего в тот период не возражала. - Они даже не подозревали, что они делают человеку больно, и поэтому даже может у женщины быть срыв беременности. Ну, что я могу сказать. Меня Захур успокаивал. Всегда мы друг за друга горой".

На вопрос, планирует ли семья еще детей, ответила следующее:

"Ой … мне эти очень сложно дались дети. И, как говорится, я до сих пор в себя не могу из-за гормональной терапии прийти - в свой вес. Потому что я была вообще вот треска. У меня талия была 57 см, бедра были 89 см. До беременности у меня такие были параметры. Сейчас я в 3 раза больше своих параметров. И мне тяжело. Мне очень трудно прийти в свою форму. А все-таки это моя работа, моя карьера я боюсь решиться, потому что это сложно", - заявила артистка.