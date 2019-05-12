Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери

"Богатые тоже плачут": Камалия откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

"Богатые тоже плачут": Камалия откровенно рассказала о проблемах со здоровьем
19:15 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица впервые откровенно рассказала о своем здоровье и безуспешных попытках забеременеть.

Много лет певица Камалия пыталась безуспешно забеременеть. Она даже ездила на лечение в Нью-Йорк. Впервые певица открыто делится с передачей "Звездный путь" на канале "Украина" своими серьезными проблемами со здоровьем, о которых большинство даже не догадывались.

"Да, богатые тоже плачут, - говорит звезда. - Эту проблему на сегодняшний день имеют большой процент женщин. Эндометриоз. То есть это разрастание тканей. Обнаружили эту проблему и обнаружили аутоиммунный териодит. Это болезнь щитовидной железы. Это эндокринная система. И она тоже давала сбой. Я уже много лет на утироксе, это заменитель щитовидной железы. И я в Соединенных Штатах Америки делала операцию именно по удалению эндометриозных тканей. И у меня была внематочная беременность и др. Много лет боролась, боролась. Ну итог - все, две девочки классные".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Материнство — это не состояние, а призвание. Матерями становятся через боль и слезы, но любые сложности стоят улыбки на детском лице и радостного смеха счастливого ребенка. И именно это придает сил. В лице своей мамыпоздравляю всех матерей с их днем и желаю никогда не забывать того счастья, что принесли им их дети. Happy Mother's Day.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Звезда длительное время, до последнего почти скрывала свою беременность.

"Дело в том, что это у меня была уже не первая беременность. У меня были срывы на 3 месяце беременности, на втором. Поэтому я уже боялась, я даже боялась поверить в то, что я беременна", - делится артистка.

На канале "Украина" впервые певица комментирует слухи, правда ли, что дочерей ей родила суррогатная мать. Она убеждает - дочерей Арабеллу и Мирабеллу выносила сама. И очень болезненно переживала, когда писали о суррогатной маме.

"Ну, я ненавидела вообще всех. Я ненавидела журналистов, я ненавидела… ну, как бы воспринималось? - рассказала Камалия, которая даже ничего в тот период не возражала. - Они даже не подозревали, что они делают человеку больно, и поэтому даже может у женщины быть срыв беременности. Ну, что я могу сказать. Меня Захур успокаивал. Всегда мы друг за друга горой".

Стало известно, почему на KHAYAT напали в Киеве

На вопрос, планирует ли семья еще детей, ответила следующее:

"Ой … мне эти очень сложно дались дети. И, как говорится, я до сих пор в себя не могу из-за гормональной терапии прийти - в свой вес. Потому что я была вообще вот треска. У меня талия была 57 см, бедра были 89 см. До беременности у меня такие были параметры. Сейчас я в 3 раза больше своих параметров. И мне тяжело. Мне очень трудно прийти в свою форму. А все-таки это моя работа, моя карьера я боюсь решиться, потому что это сложно", - заявила артистка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Камалия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
02 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
03 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
04 Сегодня в Украине отмечается День Матери
05 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
На Киев надвигается сильная гроза
На Киев надвигается сильная гроза
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь