Оля Полякова прокомментировала слухи об увеличение губ

Новости шоу бизнеса: Певица Оля Полякова - одна из самых известных персон украинского шоу-бизнеса.

Певица Оля Полякова честно ответила на вопросы поклонников об инъекциях в губы.

В Сети бурно обсуждают не только наряды и личную жизнь, но и пластические операции звезды. Поклонники думают, что артистка 35-летняя артистка обязана своими пухлыми губами современным инъекционным методикам. Так ли это на самом деле, Полякова ответила лично на своей официальной страние в Instagram.

Так, ничего не скрывая, Полякова написала, что никогда не прибегала к увеличению губ. Их форма и объем у нее от природы.

"У меня они были всегда, посмотрите фото в "молодости", — пишет певица.

В подтверждение слов артистки мы нашли фото Оли Поляковой в юности. И действительно, ее черты лица с тех пор совершенно не изменилась.