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Розарио Доусон показала, как отметила свое 40-летие

Розарио Доусон показала, как отметила свое 40-летие
14:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях актриса отметила день рождения и продемонстрировала в Instagram-аккаунте, как выглядит в сорок лет.

Розарио Доусон присоединилась к Кейт Бекинсейл, Холли Берри и другим голливудским красавицам, радующим поклонников пикантными постами в социальных сетях. 

В честь юбилея звезда фильма "Кристал" поделилась с подписчиками двумя видеороликами. На одном из них она собрала друзей и родных, которые громогласно поздравили ее с сорокалетием. "Спасибо моей семье и друзьям, что пришли отпраздновать со мной день рождения!" — написала Розарио. В комментариях к посту актрису поспешили поздравить фанаты и звездные коллеги в лице Зои Солданы, Тары Рид, Зои Белл и других.

Позже Доусон опубликовала еще один ролик, на котором она в одиночестве позирует топлес, наслаждаясь солнечным днем, и этот пост привлек гораздо больше внимания к профилю звезды. Пока все остальные подписчики писали восторженные комментарии, режиссер Кевин Смит попросил Розарио прикрыться — вероятно, не выдержал красоты. 

 
 
 
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Thank you for the waves of friends and family that came through in person and in spirit to celebrate 4D with me!!!!

Публикация от rosariodawson (@rosariodawson)  

 
 
 
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Here’s lookin’ at you 4D #BlissMore

Публикация от rosariodawson (@rosariodawson)

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Это не первый раз, когда звезда дразнит поклонников подобными видео: в декабре прошлого года она также поделилась на первый взгляд откровенным постом, который в итоге оказался всего лишь розыгрышем.

Напомним, Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.

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Знаменитости, День рождения, Розарио Доусон, 40-летие.
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