Розарио Доусон показала, как отметила свое 40-летие

Новости шоу бизнеса: На днях актриса отметила день рождения и продемонстрировала в Instagram-аккаунте, как выглядит в сорок лет.

Розарио Доусон присоединилась к Кейт Бекинсейл, Холли Берри и другим голливудским красавицам, радующим поклонников пикантными постами в социальных сетях.

В честь юбилея звезда фильма "Кристал" поделилась с подписчиками двумя видеороликами. На одном из них она собрала друзей и родных, которые громогласно поздравили ее с сорокалетием. "Спасибо моей семье и друзьям, что пришли отпраздновать со мной день рождения!" — написала Розарио. В комментариях к посту актрису поспешили поздравить фанаты и звездные коллеги в лице Зои Солданы, Тары Рид, Зои Белл и других.

Позже Доусон опубликовала еще один ролик, на котором она в одиночестве позирует топлес, наслаждаясь солнечным днем, и этот пост привлек гораздо больше внимания к профилю звезды. Пока все остальные подписчики писали восторженные комментарии, режиссер Кевин Смит попросил Розарио прикрыться — вероятно, не выдержал красоты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Here’s lookin’ at you 4D #BlissMore Публикация от rosariodawson (@rosariodawson) 11 Май 2019 в 11:51 PDT

Это не первый раз, когда звезда дразнит поклонников подобными видео: в декабре прошлого года она также поделилась на первый взгляд откровенным постом, который в итоге оказался всего лишь розыгрышем.

Напомним, Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.