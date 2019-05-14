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Умерла легендарная актриса и певица "золотого века Голливуда"

Умерла легендарная актриса и певица "золотого века Голливуда"
10:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: 13 мая в возрасте 97 лет умерла американская певица, актриса и активистка по защите животных Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет.

Дорис Дэй родилась 3 апреля 1922 года в Цинциннати, штат Огайо. Свою музыкальную карьеру она начала в 15 лет.

Ее главным хитом стала песня Que Sera Sera, которую впоследствии перепели многие исполнители по всему миру. Также Дэй известна такими песнями, как Perhaps, Perhaps, Perhaps, Sentimental Journey, Dream A Little Dream of Me и другими.

Она была одной из главных звезд "золотого века" Голливуда. Причиной ее смерти стала пневмония, говорится в заявлении Фонда защиты животных Дорис Дэй. 

Среди наград звезды: премия Grammy Lifetime Achievement Award и премия Legend Award от Общества певцов. В 1960 году она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, а в 1989 году получила премию Сесиля Б. Де Милля за достижения жизни в кино. В 2004 году - была награждена Президентской медалью свободы президентом Джорджем Бушем-младшим, в 2011 году - премией Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков за достижения в карьере. 

Интересные факты из жизни легендарного Мика Джаггера

Фильм "Вернись, моя любовь", в котором Дэй сыграла вместе с актером Роком Хадсоном, стал одним из самых кассовых фильмов 1950-1960-х годов. Всего Дорис Дэй снялась более чем в 30 фильмах. Среди них "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока. Ее партнерами по фильмам становились такие звезды как Кларк Гейбл и Джеймс Стюарт.

В 2004 году она была удостоена "Президентской медали свободы", но не получила ее лично, из-за страха полетов, а в 2008 году - музыкальной премии "Грэмми".

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Знаменитости, Актриса, Певица, Альманах, Альманах-2019, Дорис Дэй, Смерть Дорис Дэй.
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