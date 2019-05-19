Участница Spice Girls полностью ослепла

Новости шоу бизнеса: Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей Spice Girls, 17 мая была госпитализирована в одну из клиник Лондона.

Это произошло накануне первого тура после воссоединения группы.

Отмечается, что Мелани Би сказала врачам, что полностью потеряла зрение. Об этом сообщает издание The Sun.

Ранее в 2014 году певице сделали неудачную лазерную операцию на глазах, после которой она ослепла на левый глаз. На днях ее госпитализировали из-за того, что, по информации западных СМИ, она потеряла зрение на правом глазу тоже.

Медики смогли восстановить зрение Мелани, после чего она была переведена в офтальмологическое отделение специализированной клиники. Однако звезда вскоре покинула больницу с желанием вернуться к репетициям, которые проходят в рамках подготовки к большому туру, который начнется очень скоро.