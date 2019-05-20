Надя Дорофеева восхитила фанатов горяченьким фото

Новости шоу бизнеса: На этот раз красотка выбрала очень короткие шорты для вечеринки.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно эффектно обнажила ягодицы на отдыхе, снова продемонстрировала свое тело.

На своей официальной страничке в Instagram Дорофеева опубликовала фото с празднования дня рождения своего друга и коллеги по группе "Время и Стекло".

Алексею, который известен слушателям под псевдонимом Позитив, исполнилось 30 лет. Для мероприятия Надя выбрала светлый топ с глубоким декольте и очень короткие шортики с высокой талией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Neon birthday party @positiff Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Май 2019 в 12:54 PDT

Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Вау, вот это ножки", "Нереальная фигура! А одежда какая!", "Вау! Крутяк", "Для Лешки так оделась, знаю, у вас с ним вся ночь впереди", "Какая секси Надя", "Слишком вауууу", "Особенно круто этот неон отражается на ногах и на шортиках", "Ну все, у меня передозировка от красоты! Надя, и не стыдно?! До чего людей доводишь".

Напомним, Сейчас знаменитая украинская певица находится заграницей. Для отдыха она выбрала солнечную Турцию. Не забывает певица и о своих поклонниках.