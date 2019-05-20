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Марго Робби - новое лицо ароматов Chanel

Марго Робби - новое лицо ароматов Chanel
22:09 Пн, 20 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда фильма "Мария – королева Шотландии" получила новый важный пост и сделала еще один шаг в своей карьере.

28-летняя Марго Робби стала представителем линейки духов от знаменитого бренда Chanel.

Об этом сообщает иностранное издание Elle.

Робби медленно, но уверенно завоевывает сердца миллионов поклонников. Так, после премьеры фильма "Я, Тони" она была номинирована на Оскар, а позже сыграла главную роль в фильме "Мария – королева Шотландии".

 
 
 
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Margot for Elle #margotrobbie #elle

Допис, поширений Margot Robbie (@margot.robbie)

На допремьерные показы и презентации фильма голливудская актриса приходила в роскошных платьях от Chanel.

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Вероятно, ее любовь к этому бренду вначале была бескорыстной. Однако представители марки заметили ее приверженность и предложили официально представлять Chanel. Так, в 2018 году она стала фэшн-лицом, а уже этой весной 28-летняя Марго Робби стала послом (представителем) линейки ароматов популярного бренда.

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Chanel, Знаменитости, Актриса, Звезды, Марго Робби, Голливудская актриса.
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