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Хлои Кардашьян заявила, что готова снова выйти замуж

Хлои Кардашьян заявила, что готова снова выйти замуж
22:27 Пн, 20 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Хлои Кардашьян, которая накануне разошлась с Тристаном Томпсоном после очередной измены, рассказала, что не собирается прекращать поиски идеального партнера.

Знаменитая блогер и реалити-звезда Хлои Кардашьян готова снова выйти замуж.

Об этом заявила Хлои в подкасте адвоката Лоры Вассер "Развод – отстой".

Кардашьян подчеркнула, что расставание ддя нее является сложным процессом, однако она не жалеет о решении. По ее мнению, "лучше любить и потерять, чем никогда не любить".

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" призналась, что пока не планирует заводить новые отношения и ходить на свидания. Напомним, 16 февраля экс-бойфренд Тристан Томпсон отправился в ночной клуб в Лос-Анджелесе, где провел ночь с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. После этого Хлои решила не прощать второй раз неверность и разорвать отношения с Томсоном. Больше чем год назад в последние дни своей беременности она узнала об измене Тристана и из-за этого преждевременно родила от него дочку Тру.

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Но, по словам Хлои, самым сложным периодом в жизни был развод с экс-супругом Ламаром Одомом, который также неоднократно изменял и имел проблемы с алкоголем.

"После моего первого мужа я поняла, что в итоге со мной все будет в порядке. Развод с Ламаром было для меня таким тяжелым, потому что я впервые разбила себе сердце и вложила все силы в брак", – объяснила Хлои.

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Знаменитости, Звезды, Хлои Кардашьян, Семейство Кардашян.
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