Ева Лонгория впечатлила необычным образом в Каннах

Новости шоу бизнеса: Знаменитая голливудская актриса Ева Лонгория снова оказалась в центре внимания.

Еще недавно все обсуждали выход Евы Лонгории в золотистом платье, как актриса снова напомнила о себе. Во время шестого дня Каннского кинофетиваля звезда появилась на праздничном ужине в честь премии Women In Motion, вручаемой именитым женщинам за вклад в развитие кинематографии.

Для приема Ева выбрала зеленое платье с полупрозрачными вставками от дизайнера Atelier Zuhra. Кожаный верх наряда и полупрозрачная черная ткань, усыпанная изумрудными стразами, напоминают образ ящерицы.

Дополнила свой look Лонгория босоножками французской марки Olgana, макияжем и прической в виде высокого пучка. Согласитесь, выглядит актриса роскошно.