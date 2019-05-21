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Экс-Холостяк Иракли Макацария рассказал об отношениях с алкоголем

Экс-Холостяк Иракли Макацария рассказал об отношениях с алкоголем
13:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики.

Грузинский мачо и экс-Холостяк Иракли Макацария рассказал, какие продукты не переносит на дух.

По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

На днях Иракли Макацария рассказал, что больше всего любит, а что не любит есть. Весьма актуальная тема, в разрезе того, что экс-Холостяк от недавно стал тренером в шоу Зважені та щасливі. Так, в разговоре Макацария признался, что его любимой едой с детства является… жаренная картошка. А вот из нелюбимого: варенный лук, хаш и манная каша. К последней, шоумен испытывает ненависть и до сих пор.

Иракли Макацария впервые рассказал о любимой женщине

А еще экс-Холостяк признался, какие у него отношения с алкоголем.

"Алкоголь в принципе не пью. Правильное питание, я же говорил. ПП, как его называют. Максимум, что позволяю себе, это бокал красного вина за ужином. Это очень даже ПП: и для сердца хорошо, и для давления, и для кровообращения. Не могу сказать, что я часто напиваюсь, это случается очень редко. Максимум, что я себе позволяю, это 3–4 бокала за один вечер. С крепким алкоголем в последнее время вообще не дружу. Максимум – это какой-то коктейльчик. Раньше я любил водку, в студенческие годы много ее пил. Мог выпить водки, запить чачей, а потом еще и пивом", — рассказал Макацария.

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Алкоголь, Знаменитости, Иракли Макацария.
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