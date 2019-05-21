Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах

Новости шоу бизнеса: Среди приглашенных гостей была и известная шведская модель Эльза Хоск – одна из "ангелов" Victoria's Secret.

Модели бельевого бренда Victoria's Secret не только эпатируют на красных дорожках соблазнительными нарядами, но и очаровывают нежным и элегантным образом. Это доказала Эльза Хоск, которая пришла на Каннский кинофестиваль-2019 в роскошном вечернем платье.

72-ой Каннский кинофестиваль привлекает все большее внимание СМИ, ведь именно там самые известные звезды Голливуда представят свои фильмы. Однако на красных дорожках мероприятия пристутствует множество музыкантов и моделей, которые пришли поддержать претендентов на "Золотую пальмовую ветвь".

Манекенщица в очередной раз показала изящный образ, представ перед камерами в потрясающем платье от Etro. Наряд молочно-мятного цвета подчеркнул стройную талию Эльзы Госк и не пышную грудь звезды. Элегантный look модель дополнила ценными украшениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you @etro @degrisogono Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 20 Май 2019 в 1:24 PDT

Удалось звезде удивить не только нарядом, но и выбором прически. 30-летняя Эльза Хоск сделала легкие локоны, украсив прическу косой. Легкий макияж с акцентом на глаза завершил look шведской красавицы.