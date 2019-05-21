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Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ее привлекают

Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ее привлекают
15:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 21 мая, на официальном YouTube-канале Маши Ефросининой вышло новое интервью со звездой.

Телеведущая Леся Никитюк рассказала о том, как складываются ее отношения с мужчинами и какой "типаж" ее привлекает больше всего.

На этот раз "экзамен на откровенность" журналистке сдавала "суперблондинка" и ведущая шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк. Она поделилась с коллегой подробностями своей личной жизни.

Так, Никитюк рассказала, какие мужчины ей нравятся, а с какими никогда не стала бы встречаться.

"Сегодня я ни за что не вступлю в отношения с мужчиной, если он жлоб, не верит в Бога, не самостоятельный (тогда лучше просто завести себе ребенка) или женат. И, возможно, если он не общается со своими родителями. Я люблю, чтобы была борода или легкая щетинка и волосатость на груди", — комментирует Леся.

Кроме того, ведущая объяснила, что вкладывает в понятие жлобство: 

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"Есть рационализм, а есть жлобство. Рационализм — это когда ты обязательно посмотришь на чек, обратишь внимание на то, сколько у тебя с карточки сняло денег. Это означает, что ты внимателен к расходам. А жлоб — это когда ты очень сильно внимателен и у тебя ничего с карточек не уходит, ни на что. Вообщем когда ты приходишь колядовать, а он тебе дает конфеты "Рачки".

Девушкам на заметку Леся Никитюк сказала, что именно жадные мужчины чаще всего забывают кошелек дома.

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Мужчины, Знаменитости, Звезды, Леся Никитюк.
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