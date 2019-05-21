Легенды "Хроник Нарнии" спустя 11 лет: Бен Барнс поделился теплым фото в Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно английский актер Бен Барнс выставил в свой Instagram легендарное фото. Мы уверенны, что вы будете приятно удивлены.

За последние несколько лет Бен Барнс успел принять участие в таких успешных проектах, как "Каратель", "Мир Дикого Запада" и не только.Карьера 37-летнего актера набирает обороты, но он не забывает фильм, который принес ему настоящую популярность.

Недавно Барнс воссоединился с коллегами по "Хроникам Нарнии" спустя 11 лет после премьеры картины и поделился с поклонниками фото.

Звезды фильма "Хроники Нарнии: Принц Каспиан" собрались вместе, чтобы отметить 11-летие популярной картины. Бен Барнс, исполнивший роль принца Каспиана, опубликовал в Instagram-аккаунте совместное фото с Уильямом Моусли (Питер), Анной Попплуэлл (Сьюзен) и Джорджи Хенли (Люси). К компании также присоединился режиссер и продюсер фильма Эндрю Адамсон.

Не хватало только Скандара Кейнса (Эдмунд) - еще одного экранного брата актеров, что Барнс отметил хэштегом "Где ты, Скандар?"

В комментариях к посту подписчики актера предались ностальгии и попросили актеров и режиссера снять еще один фильм по книгам Клайва С. Льюиса. Напомним, что первая экранизация романа "Лев, колдунья и платяной шкаф" вышла на экран в 2005 году и имела большой успех у зрителей. Через три года подоспело продолжение, в котором и снялся Бен Барнс. В отличие от звезды "Карателя" Моусли, Попплуэлл и Хенли снимаются в кино не так активно, а Скандар Кейнс и вовсе сменил сферу деятельности и строит политическую карьеру в Англии.