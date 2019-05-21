"Как насчет сиквела с Арьей?": интересное предложение от Николая Костера-Вальдау

Его Джейме Ланнистер выбыл из борьбы (и заодно из жизни) еще в предыдущей серии, так что на происходящее прямо сейчас актер реагирует спокойно и где-то даже с юмором. Например, вместо того, чтобы ругаться с фанатами, подписывающими петицию о пересъемках 8 сезона, Вальдау предложил снять сиквел.
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THANK YOU !!!!! #gameofthrones #aryastarksequel #bestcastandcrew
В своем Instagram Вальдау поделился видео, в котором начал с того, что отметил очередной рекорд "Игры престолов": "Ну что, как вам финальный эпизод? Самое большое количество зрителей в истории – но теперь все закончилось. Это даже где-то немного грустно, – продолжил актер. – Что за невероятные десять лет! Спасибо вам, что смотрели. Я просто благодарен. Эпизод получился изумительным! Я на самом деле считаю, что это была замечательная концовка. И Арья…"
"Я знаю, что они разрабатывают все эти приквелы, но как насчет сиквела? С Арьей? Почему бы вам – это просто идея – не организовать петицию? Онлайн-петицию HBO, чтобы они сняли сиквел с Арьей Старк".
Напомним, что финальный сезон саги вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Среди поклонников "Игры престолов" наступила настоящая "зима" - большинству зрителей категорически не понравился последний восьмой сезон культовой саги.