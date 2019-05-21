Шокирующее признание: звезда "Игры престолов" Софи Тернер о своем здоровье

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Софи Тернер, которая получила мировую славу благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", потрясла очередным признанием о своем здоровье.

Звезда откровенно заявила, что когда-то страдала анорексией и мучила организм изнуряющими диетами.

Об этом она рассказала во время интервью The Sunday Times. Софи Тернер отметила, что в подростковом возрасте изнуряла свой организм диетами, которые только вредили ее здоровью. Получив желаемую стройность, актриса не остановилась, поэтому в 19 лет врачи выявили у нее анорексию. И даже после оглашения такого диагноза звезда не могла воспринимать свою внешность и продолжала соблюдать диету.

Спастись от смерти 23-летняя Софи Тернер сумела благодаря курсу терапии с психологом и отношениям. По словам актрисы, именно роман с певцом Джо Джонасом повлиял на ее выздоровление. Артист при первых встречах обратил внимание на питание красавицы и даже хотел разорвать отношения из-за этого. Следовательно Софи Тернер решила выбрать любовь вместо навязчивой идеи худеть.

"Он сказал, что не может быть со мной, пока я не полюблю себя. Он не может видеть, что я люблю его больше, чем саму себя", – рассказала Софи Тернер.

В течение года звезда "Игры престолов" восстанавливала свое физическое и эмоциональное здоровье. Софи Тернер призналась, что диеты привели к значительным гинекологическим проблемам. Поэтому сейчас знаменитая актриса лечится и отказывается от ролей, где нужно следить за весом и худеть.