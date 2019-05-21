Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Не первая: Кейт Миддлтон повторила образ герцогини Кентской

Не первая: Кейт Миддлтон повторила образ герцогини Кентской
19:42 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 37-летняя герцогиня Кембриджская очаровывает каждым выходом.

Ее стильно подобранные образы всегда подчеркивают ее элегантный стиль с акцентом на нежность. Ее образы пытаются скопировать многие модницы во всем мире, однако никто не подозревает, что жена принца Уильяма также украдкой кем-то вдохновляется.

Сеть до сих пор взрывают фотографии с последнего выхода Кейт Миддлтон. На фото она вместе с принцем Уильямом и Елизаветой II прогуливаются по парку.

Для выхода под открытым небом герцогиня Кембриджская выбрала эффектное платье в цветочный принт от британского бренда Erdem.

Однако поклонники заметили, что Кейт Миддлтон не первая, кто одел эту модель платья из весенней коллекции. Интересным совпадением оказалось то, что в таком же наряде была замечена родственница королевской семьи герцогиня Кентская. Такой образ 86-летняя Екатерина выбрала не куда-нибудь, а на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Однако свой образ она дополнила белыми кроссовками и изящной шляпкой, тогда как Кейт Миддлтон предпочла босоножки на соломенной платформе.

Кейт Миддлтон вместе с мужем показала Елизавете II созданный сад

Стоит отметить, что около месяца назад в подобном платье засветилась принцесса Евгения. В платье из той же самой ткани, но без кружевного убранства и с длиной до колен внучка Елизаветы II появилась на традиционной службе в Виндзоре по случаю Великого (Чистого) четверга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня Кемюриджская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь