Первый совместный выход: Ева Лонгория с мужем и сыном на вечеринке Global Gift Initiative

Новости шоу бизнеса: У голливудская актрисы Евы Лонгории, известной по участию в сериале "Отчаянные домохозяйки", насыщенные будни в Каннах.

Звезда принимала участие в презентации проектов и в сопровождении мужа и сына засияла на красной дорожке.

Уже через месяц Ева Лонгория и ее муж Хосе Антонио Бастонь будут отмечать первый день рождения первенца. Но пока до события остается немало времени, голливудская пара наслаждается семейным буднями во Франции, искусно сочетая отдых с работой.

На днях супруги стали приглашенными гостями вечеринки Global Gift Initiative, которая состоялась в рамках 72-го Каннского кинофестиваля. На светское мероприятие Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастонь решили прийти с 11-месячным Сантьяго, чем привлекли внимание всех журналистов и участников вечеринки. Все потому, что это впервые после рождения сына актриса совершила такой совместный выход.

Перед камерами Ева Лонгория появилась в роскошном вечернем платье с блестками. Оно было приталенным, поэтому подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Голливудские локоны и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили образ Евы Лонгории.

В то же время два главных мужчины в жизни звезды были в одинаковых черных костюмах и белых рубашках с бабочкой. Согласно фотографиям, сделанных во время события, весь вечер маленький Сантьяго провел на руках у звездного отца, в то время как Лонгория наслаждалась общением с коллегами.