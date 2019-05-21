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Какой неловкий момент получился: Макс Барских на Каннском кинофестивале 2019 (Видео)

Какой неловкий момент получился: Макс Барских на Каннском кинофестивале 2019 (Видео)
21:38 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Во Франции продолжается одно из самых престижных событий года - Каннский кинофестиваль.

К ежегодному международному мероприятию присоединился украинец Максим Барских, который гастролирует в РФ и получает там премии. Однако его присутствие на вечеринке обернулось неожиданным курьезом.

Во время элитной вечеринки Макс Барских танцевал вместе с другими звездами. Однако прямо посреди танцпола у него упал бокал с напитком и разбился. Артист это заметил и сделал вид, что ничего не было. За считанные секунды он отошел от разбитого бокала и со смехом наблюдал, как гости вечеринки убирают стекло за ним.

Видео курьеза Макс Барских не скрывал и сам опубликовал на официальной Instagam-странице. К ролику артист добавил комментарий, в котором констатировал содеянное.

"Когда ты уронил коктейль посреди танцпола, и сделал вид, что это не ты", - написал Макс Барских.

 
 
 
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Когда ты упустил коктейль посреди танцпола, и сделал вид что это не ты

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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Многие пользователи сети взорвались негодованием от видео: "Вы совсем мажором стали . Но все равно талантливый", "Не смешно, и это не веселое видео. Макс, ты уже взрослый человек и стоять и смеяться над тем, что за тобой убирает разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек... Вообще, что ты хотел показать в этом видео: что ты звезда, тебе можно все, или что тебе уже пора заканчивать пить?"

Участие Макса Барских в Каннском кинофестивале оставалось под вопросом. Накануне поездки во Францию артист попал в аварию в США.

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