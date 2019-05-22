Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Они играли героев-любовников так убедительно, что трудно поверить в их предпочтения в реальной жизни. Но факт остается фактом: многие актеры, известные нам по романтическим ролям, на самом деле предпочитают спутников своего пола.