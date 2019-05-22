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Среда, 22.05.2019
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
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Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Они играли героев-любовников так убедительно, что трудно поверить в их предпочтения в реальной жизни. Но факт остается фактом: многие актеры, известные нам по романтическим ролям, на самом деле предпочитают спутников своего пола.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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