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"Холостяк 9": Финалистка шоу рассказала, что рассорилась с Никитой Добрыниным в финале

"Холостяк 9": Финалистка шоу рассказала, что рассорилась с Никитой Добрыниным в финале
11:16 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В финал шоу прошли Даша и Лилия и уже на этой неделе зрители узнают, кого же Никита Добрынин выбрал себе в спутницы.

Даша Квиткова из шоу "Холостяк", где главный герой — Никита Добрынин, опубликовала новый пост в Instagram.

На прошлой неделе в пятницу, 17 мая, Никита Добрынин познакомил троих полуфиналисток шоу Холостяк со своей семьей. На своих свиданиях девушки имели возможность пообщаться с родителями и близкими людьми шоумена. Так, София, Даша и Лиля поужинали с родственниками Никиты, а также сходили на свидания. Для этого съемки переместились в родной город Холостяка — Черновцы. По итогу Никита попрощался с Софией, так как эта девушка, по мнению главного героя шоу была наименее заинтересована в построении отношений с ним.

Вчера, 21 мая, Даша Квиткова, которой посчастливилось добраться до финала, опубликовала в своем Instagram новый снимок. В подписи она рассказала о том, как прошло финальное свидание с Никитой на проекте. Так, в своем послании она рассказала, что не все было гладко и они ссорились почти два часа.

"Холостяк" 9 сезон: Никита Добрынин раскрыл правду о финале проекта

"Как сейчас помню этот день: утром было солнечно и тепло, но чем ближе было свидание, тем больше я начинала нервничать. Погода была со мной солидарна и в какой-то момент началась сильная гроза, отражая мое внутреннее состояние.

Я хотела расставить все точки. Сказать ему о том, что у меня болит и как он меня обидел.

Хотела, чтобы он знал, что если он не готов принимать меня такой, то смысла во всем этом нет.

Я не знала, что наш разговор перерастет в ссору на несколько часов.

Впервые, я была на грани, чтобы опустить руки.

Это был важный день для меня.

Я перестала нормально спать, а мысли собрались в большую и вязкую кашу", — рассказала девушка.

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Никита Добрынин, Холостяк 9, Холостяк 2019, Финалистка Холостяка, Даша Квиткова.
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