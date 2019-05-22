Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Новости шоу бизнеса: В программе "Зірковий шлях" Олег Винник рассказал о нетрадиционной ориентации.

Популярный украинский артист Олег Винник рассказал, как реагирует на сплетни о нетрадиционной ориентации и был ли у него когда-то богатый спонсор.

В сети поговаривают, что на старте карьеры у Олега Винника появилась богатая покровительница, которая вложила в раскрутку певца несколько миллионов. Ходят сплетни, что именно эта женщина сделала Винника звездой. В интервью каналу "Украина" артист прокомментировал эти слухи.

"Я бы и сам такого никогда не придумал, – смеется Олег Винник. – Это я тогда, получается, альфонс? Я бы с ума сошел, если бы какая-то женщина вложила в меня средства. Покровительница у меня есть, это Пресвятая Богородица, которая, говорят, ходит со мной".

Также ходят слухи том, что популярный артист не распространяется о личной жизни, потому что ему есть что скрывать – например, ориентацию.

"Мне действительно есть, чем дорожить. Я в этом плане богатый человек и свое сокровенное предпочитаю скрывать. Но не ориентацию. Конечно, кто-то смотрит – длинные волосы, хороший костюм, аромат – ну точно что-то с ним не так. Но с нашими, украинскими мужчинами шутить об ориентации не нужно", – сказал артист в интервью "Зірковому шляху".