Каннский кинофестиваль 2019: Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом

Украинские телезвезды продолжают покорять Каннский кинофестиваль 2019. Напомним, что короткометражный фильм "Анна", события которого разворачиваются на Донбассе, вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.
Ведущая шоу "Світське Життя", песенных конкурсов "Голос Країни" и "Голос Діти" Катерина Осадчая каждый день делиться с подписчиками своими фотрафиями за время перебывания в Каннах.
Так, на последнем фото Катя Осадчая в шикарном блестящем платье с пышными рукавами, с оголенным плечом и разрезом от середны бедра от свадебного бренда Milla Nova.
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⠀ Наш канський кінофестиваль - це завжди багато роботи, зйомок і постійний пошук того, що б могло бути ще цікавішим нашим глядачам, адже висвітлювати фестиваль вже в чотирнадцяте) це окремий челендж) ⠀ Mastercard багаторічний партнер фестивалю і круто, що вже кілька років українські клієнти #mastercard мають шанс отримати особливі привілеї. Серед власників преміальних карток проводився розіграш (потрібно було лише заповнити форму і розраховуватися карткою) і цього року понад тридцять українських клієнтів приїхали на фестиваль у якості vip гостей. Я встигла побачити й навіть деякі привілеї випробовувати на собі, можу сказати, що за таку нагоду варто позмагатися. ⠀ Програма перебування розписана по хвилинах. ⠀- Vip зустріч в аеропорту ⠀- проживання в одному з найголовніших фестивальних п‘ятизіркових готелів ⠀- заплановані на два дні обіди та вечері ⠀- спеціальний fashion longe, де професійний стиліст підбере сукню чи смокінг для червоної доріжки ⠀- макіяж і зачіска перед червоною доріжкою ⠀- і головна подія - лімузин трансфер, прохід червоною доріжкою і перегляд фестивального фільму. ⠀ Люблю, коли дбають про клієнтів, а в випадку #mastercard дбають ще й про незабутні емоції, те що не купиш за гроші. ⠀ Наступний гучний міжнародний фестиваль у Венеції й #mastercard вже готує сюрпризи. @mastercardukraine #pricelessmastercard #cannesfilmfestival ⠀ ⠀ Dress @millanova
Образ Катя Осадчая разбавила минималистичными босоножками в тон платья и элегантной диадемой. В прочем, если говорить про элегантность - это это всегда про Катю.
Сама Катя открыто делиться своими впечатлениями от кинофестиваля и напоминает, что в этом году выпуск "Світське Життя" выходит в Каннах уже в 14-тый раз: "Наш Каннский кинофестиваль - это всегда много работы, съемок и постоянный поиск того, что еще могло бы быть интересным для наших зрителей, ведь освещать фестиваль уже в четырнадцатый раз - это отжельный челендж".