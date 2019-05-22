Каннский кинофестиваль 2019: Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом

Новости шоу бизнеса: Пока 72-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, наши украинские знаменитости не устают публиковать фото в Instagram.

Украинские телезвезды продолжают покорять Каннский кинофестиваль 2019. Напомним, что короткометражный фильм "Анна", события которого разворачиваются на Донбассе, вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Ведущая шоу "Світське Життя", песенных конкурсов "Голос Країни" и "Голос Діти" Катерина Осадчая каждый день делиться с подписчиками своими фотрафиями за время перебывания в Каннах.

Так, на последнем фото Катя Осадчая в шикарном блестящем платье с пышными рукавами, с оголенным плечом и разрезом от середны бедра от свадебного бренда Milla Nova.

Образ Катя Осадчая разбавила минималистичными босоножками в тон платья и элегантной диадемой. В прочем, если говорить про элегантность - это это всегда про Катю.

Сама Катя открыто делиться своими впечатлениями от кинофестиваля и напоминает, что в этом году выпуск "Світське Життя" выходит в Каннах уже в 14-тый раз: "Наш Каннский кинофестиваль - это всегда много работы, съемок и постоянный поиск того, что еще могло бы быть интересным для наших зрителей, ведь освещать фестиваль уже в четырнадцатый раз - это отжельный челендж".