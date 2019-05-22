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Каннский кинофестиваль 2019: Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом

Каннский кинофестиваль 2019: Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом
16:26 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пока 72-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, наши украинские знаменитости не устают публиковать фото в Instagram.

Украинские телезвезды продолжают покорять Каннский кинофестиваль 2019. Напомним, что короткометражный фильм "Анна", события которого разворачиваются на Донбассе, вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Ведущая шоу "Світське Життя", песенных конкурсов "Голос Країни" и "Голос Діти" Катерина Осадчая каждый день делиться с подписчиками своими фотрафиями за время перебывания в Каннах.

Так, на последнем фото Катя Осадчая в шикарном блестящем платье с пышными рукавами, с оголенным плечом и разрезом от середны бедра от свадебного бренда Milla Nova.

 
 
 
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⠀ Наш канський кінофестиваль - це завжди багато роботи, зйомок і постійний пошук того, що б могло бути ще цікавішим нашим глядачам, адже висвітлювати фестиваль вже в чотирнадцяте) це окремий челендж) ⠀ Mastercard багаторічний партнер фестивалю і круто, що вже кілька років українські клієнти #mastercard мають шанс отримати особливі привілеї. Серед власників преміальних карток проводився розіграш (потрібно було лише заповнити форму і розраховуватися карткою) і цього року понад тридцять українських клієнтів приїхали на фестиваль у якості vip гостей. Я встигла побачити й навіть деякі привілеї випробовувати на собі, можу сказати, що за таку нагоду варто позмагатися. ⠀ Програма перебування розписана по хвилинах. ⠀- Vip зустріч в аеропорту ⠀- проживання в одному з найголовніших фестивальних п‘ятизіркових готелів ⠀- заплановані на два дні обіди та вечері ⠀- спеціальний fashion longe, де професійний стиліст підбере сукню чи смокінг для червоної доріжки ⠀- макіяж і зачіска перед червоною доріжкою ⠀- і головна подія - лімузин трансфер, прохід червоною доріжкою і перегляд фестивального фільму. ⠀ Люблю, коли дбають про клієнтів, а в випадку #mastercard дбають ще й про незабутні емоції, те що не купиш за гроші. ⠀ Наступний гучний міжнародний фестиваль у Венеції й #mastercard вже готує сюрпризи. @mastercardukraine #pricelessmastercard #cannesfilmfestival ⠀ ⠀ Dress @millanova

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Образ Катя Осадчая разбавила минималистичными босоножками в тон платья и элегантной диадемой. В прочем, если говорить про элегантность - это это всегда про Катю.

Сама Катя открыто делиться своими впечатлениями от кинофестиваля и напоминает, что в этом году выпуск "Світське Життя" выходит в Каннах уже в 14-тый раз: "Наш Каннский кинофестиваль - это всегда много работы, съемок и постоянный поиск того, что еще могло бы быть интересным для наших зрителей, ведь освещать фестиваль уже в четырнадцатый раз - это отжельный челендж".

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Катя Осадчая, Светская жизнь, Украинские звезды, Світське життя, Светский выход, Tv presenter.
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