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Девушка без комплексов: Эми Шумер показала все "прелести" материнства

Девушка без комплексов: Эми Шумер показала все "прелести" материнства
17:38 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В начале мая 37-летняя голливудская актриса Эми Шумер впервые стала мамой.

Мамочки в социальных сетях в основном это улыбающиеся стройные девушки, которые сразу после родов одевают обтягивающие платья, каблуки и выходят на светские мероприятия. Но на самом деле реальная жизнь значительно отличается от "мамочек в Instagram".

Эми Шумер решила идти против системы и показала настоящее материнство. 37-летняя комедийная актриса Эми Шумер опубликовала на своей странице в Instagram снимки в первые недели после родов без всяких "украшений".

На фото она позирует в нижнем белье. А главным акцентом выступают молокоотсосы на ее груди. "Шлю любовь мамам, которые критикуют меня за то, что вчера я ушла из дома!", – объяснила Эми Шумер.

 
 
 
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Sending out love to the moms shaming me for doing standup last night! #tinystairs #schumerpumprules pic by @mofischhh

Публикация от @ amyschumer

Днем ранее звезда поделилась фото, на котором выступает перед аудиторией. Видимо, Шумер смутили неодобрительные комментарии в ее адрес. И по этой причине, звезда хотела обратить внимание поклонников на то, что даже если она надолго уходит из дома – оставляет своему новорожденному сыну запас грудного молока.

Актриса Эми Шумер родила сына: фото

Добавим, что для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера это первый ребенок, которого пара назвала Джин Эттел Фишер. Актриса не скрывает лицо ребенка, как это делают многие другие знаменитости, и в открытую, не стесняясь, демонстрирует все прелести материнства.

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Instagram, Актриса, Материнство, Голливудская актриса, Эми Шумер.
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