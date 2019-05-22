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Евгений Кошевой перепел новый хит Jerry Heil "Охрана отмєна" (Видео)

Евгений Кошевой перепел новый хит Jerry Heil "Охрана отмєна" (Видео)
21:01 Ср, 22 Май 2019 Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный комик Евгений Кошевой пришел в гости в утреннее шоу «Зарядка».

В эфире утреннее шоу радиоведущие Слава Демин и Таня Татарченко предложили звездному гостю исполнить хит молодой певицы Jerry Heil "Охрана Отмєна".

Женя не колебался и согласился на авантюру. Он, как настоящий актер сразу вжился в роль и исполнил песню. Это вышло у него динамично и очень весело.

Кстати, Женя в детстве занимался вокалом. И это не вам не шутки!

Смотри новый хит от Евгения Кошевого - "Охрана Отмєна"!

 
 
 
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Справжня сенсація! @evgenii.koshevoi заспівав хіт @thejerryheil #охранаотмєна Подивіться, це круто! #люксфм

Публикация от Lux FM (@radioluxfm)

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Под постом посыпались позитивные комментарии от подписчиков, которые с удовольствием поделились своим впечатлением от увиденного: "Чула зранку. Отримала позитив на цілий день", "Лысый жжет", "Круть!", "Жэка в своем репертуаре))".

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