Евгений Кошевой перепел новый хит Jerry Heil "Охрана отмєна" (Видео)

Новости шоу бизнеса: Популярный комик Евгений Кошевой пришел в гости в утреннее шоу «Зарядка».

В эфире утреннее шоу радиоведущие Слава Демин и Таня Татарченко предложили звездному гостю исполнить хит молодой певицы Jerry Heil "Охрана Отмєна".

Женя не колебался и согласился на авантюру. Он, как настоящий актер сразу вжился в роль и исполнил песню. Это вышло у него динамично и очень весело.

Кстати, Женя в детстве занимался вокалом. И это не вам не шутки!

Смотри новый хит от Евгения Кошевого - "Охрана Отмєна"!

Под постом посыпались позитивные комментарии от подписчиков, которые с удовольствием поделились своим впечатлением от увиденного: "Чула зранку. Отримала позитив на цілий день", "Лысый жжет", "Круть!", "Жэка в своем репертуаре))".