Леся Никитюк впервые рассказала про свою свадьбу

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 21 мая, на официальном YouTube-канале Маши Ефросининой вышло новое интервью со звездой.

Телеведущая Леся Никитюк планирует в ближайшее время выйти замуж и создать семью.

На этот раз "экзамен на откровенность" журналистке сдавала "суперблондинка" и ведущая шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк. Она поделилась с коллегой подробностями своей личной жизни.

Так, Никитюк впервые рассказала о своей свадьбе. Ведь звезда в ближайшее время планирует создать семью и завести детей. Она даже успела кардинально изменить свой рабочий график.

На вопрос о том, будет ли свадьба веселой, Никитюк ответила однозначно.

"Конечно, она будет веселая. Я же ее проведу, — смеется Леся. — Я ее организую, я ее проведу и я на этой свадьбе буду невестой."Что касается расходов на свадьбу, то здесь у Леси достаточно современные взгляды.

"Я думаю, что Боженька знает, как нам лучше. И если этот день настанет, мы будем собирать деньги вместе. Хотя я себе, как порядочная девушка, отложила уже. Я бы хотела какие-то моменты взять на себя. Главное, чтобы родителей это никаким образом не касалось. Чтобы они пришли как гости", — делится ведущая.