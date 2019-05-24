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Зачастую их можно принять за сестер: знаменитые мамочки звезд
Предлагаем вам взглянуть на подборку звезд с их матерями. Зачастую их можно принять за старших сестер, ведь время над ними не властно. А звездные красавцы и красавицы наглядно демонстрируют, что гены играют большую роль.
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