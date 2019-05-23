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"Это все мое, я ничего не меняла": Дженнифер Энистон опровергла слухи о пластике

"Это все мое, я ничего не меняла": Дженнифер Энистон опровергла слухи о пластике
18:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Энистон опровергла слухи о том, что потратила на пластику 1 млн долларов.

В этом месяце западный таблоид New Idea распространил слух о том, что звезда "Пышки" Дженнифер Энистон потратила около миллиона долларов на целый ряд косметических процедур, в число которых вошли лазерный липолиз и лифтинг тела. Возможно, из-за недавней впечатляющей фотоссесии 50-летней актрисы многие заподозрили, что без пластики обойтись не могло, но представители звезды опровергли подобные домыслы.

По сообщениям анонимных источников издания New Idea, в течение последних нескольких месяцев Дженнифер Энистон решилась на несколько дорогостоящих безоперационных процедур по устранению лишнего веса, подтяжке кожи, а также прибегала к использованию филлеров и ботокса.

Инсайдеры заверили, что актриса таким образом пыталась вернуть свою внешность двадцатилетней давности. Представители Энистон заявили изданию Gossip Cop, что подобные слухи и предположения не более чем выдумка.

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Только недавно в беседе с Harper's Bazaar Дженнифер призналась, что сейчас занята лишь рабочими проектами и не ищет романтических отношений. Актриса уверенно заявила, что не является поклонницей пластической хирургии и нуждается лишь в достаточном количестве воды и сна, чтобы ее кожа выглядела прекрасно.

"Люди бывают неосмотрительны. Я оглядываюсь вокруг и вижу, как сильно могут навредить плохой специалист или неудачная процедура", — сказала Энистон. Часть денег от заявленного миллиона, по словам инсайдеров, ушла на подтяжку груди актрисы, но сама она рассказала другое: "Это все мое, я ничего не меняла. Я правда довольна тем, что дал мне бог".

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Слухи, Дженнифер Энистон, Актриса, Пластика.
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