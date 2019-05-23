Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп

Это можно проследить в исследовании самых модных цветов каждого сезона института Pantone. Однако дочь президента США Иванка Трамп, которую считают иконой стиля, еще раз подтверждает, что можно выглядеть сногсшибательно и без указаний относительно модных тенденций
Новые снимки Иванка опубликовала на своей странице в Instagram. Дочь Трампа стала гостьей церемонии Интернет-ассоциации США, на которой она получила награду Internet Freedom Award.
Для выхода она надела мятное длинное платье с объемными рукавами. Дополнили образ Иванки бирюзовая брошь и белые туфли-лодочки на каблуках. Завершением элегантного look стали укладка с легкими локонами и дневной макияж.
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I am honored to receive the Internet Association’s 2019 Internet Freedom Award.
Вместе со старшей дочерью Дональда Трампа был ее муж Джаред Кушнер и дочь Иванки Арабелла.