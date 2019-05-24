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Камалия похвасталась подарками мужа-миллиардера

Камалия похвасталась подарками мужа-миллиардера
12:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Камалия рассказала, что мечтала о собственной конюшне, и ее муж Мохаммад Захур сделал ей такой подарок.

Украинская певица Камалия рассказала, как муж-миллионер Мохаммад Захур сделал ей сюрприз за баснословные деньги.

Что может хотеть та женщина, у которой есть бриллианты, роскошные платья и шикарные машины? Самый дорогой конь обошелся ему в 100 000 евро — около 3 миллионов гривен по текущему курсу. Правда, такой подарок миллионера меркнет на фоне того, который Камалия хранит уже 16 лет.

"Я, наверное, одна из немногих женщин, которые их получают практически каждый день. Когда наши с Захуром отношения только зарождались, я получила от него открытку, прилетев на концерт в Донецк. Помню, меня встречали у трапа самолета с большим букетом цветов и вот с этой открыткой", – поделилась воспоминанием в эфире "Ранку з Україною" Камалия.

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Певицу очаровало то, что подпись в открытке была от руки будущего мужа. Теперь же, вместе с этой дорогой сердцу певицы вещью, она хранит поделки двух пятилетних дочерей.

Как сообщалось ранее, на официальных страницах в соцсетях Камалии появился интересный фотоколлаж, который состоял из двух снимков.

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Знаменитости, Подарок, Камалия, Дорогие подарки, Муж-миллиардер, Подарок для жены.
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