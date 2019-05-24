Вячеслав Узелков похвастался своей физической формой после развода

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Боксер Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской похвастался отличной физической формой.

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской начал еще более активно вести свой аккаунт в социальной сети Instagram.

Так, на днях Узелков опубликовал новое фото, на котором позирует с голым торсом. Он отметил, что еще никогда не был в такой прекрасной форме и чувствует себя "на все сто".

"Скажу, что сейчас 101 кг мышц и в такой хорошей форме я не был никогда. Я никогда не приду на "Зважені та щасливы" в качестве участника))))) ведь моя работа, это делать людей красивыми, здоровыми и сильными. Тем более я и есть человек-анти жир))))" — пишет Вячеслав.

Как видно, в кадр попали не только мощные бицепсы Вячеслава Узелкова, но и его многочисленные татуировки. Поклонницам этот удачный ракурс понравился и они засыпали своего кумира комплиментами.

"Отлично выглядите!", "Ты лучший!", "Не плохо так", "Вячеслав Вы всегда красивый!!", "Красавчик", "Круто", "Тату — дело вкуса! Но мне нравиться" — пишут в комментариях девушки.