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Вячеслав Узелков похвастался своей физической формой после развода

Вячеслав Узелков похвастался своей физической формой после развода
15:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей официальной странице спортсмен делится с подписчиками новостями из жизни, мыслями и переживаниями.

Боксер Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской похвастался отличной физической формой.

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской начал еще более активно вести свой аккаунт в социальной сети Instagram.

Так, на днях Узелков опубликовал новое фото, на котором позирует с голым торсом. Он отметил, что еще никогда не был в такой прекрасной форме и чувствует себя "на все сто". 

 
 
 
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Доречі, до мого фото про зважених і моє туди потрапляння. Скажу, що зараз 101кг м'язів і в такій гарній формі я ще не був ніколи. Дякую @korchun_coach за співпрацю зі мною. Я ніколи не прийду в якості учасника))))) адже моя праця, це зробити людей красивими, здоровими і сильними. Тим паче я і є людина-анті жир)))) #зваженітащасливі #спорт #спортсмен #похудение #шоу #узелков #uzelkoff_official #uzelkov #здоровье

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

"Скажу, что сейчас 101 кг мышц и в такой хорошей форме я не был никогда. Я никогда не приду на "Зважені та щасливы" в качестве участника))))) ведь моя работа, это делать людей красивыми, здоровыми и сильными. Тем более я и есть человек-анти жир))))" — пишет Вячеслав.

Вячеслав Узелков откровенно рассказал о крахе своих отношений

Как видно, в кадр попали не только мощные бицепсы Вячеслава Узелкова, но и его многочисленные татуировки. Поклонницам этот удачный ракурс понравился и они засыпали своего кумира комплиментами.

"Отлично выглядите!", "Ты лучший!", "Не плохо так", "Вячеслав Вы всегда красивый!!", "Красавчик", "Круто", "Тату — дело вкуса! Но мне нравиться" — пишут в комментариях девушки.

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Развод, Спорт, Знаменитости, Вячеслав Узелков, Физическая форма.
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