Папина дочка: Светлана Лобода показала предполагаемую дочь лидера группы Rammstien

Певица Светлана Лобода не боится выставлять на всеобщее обозрение пикантные снимки на своей официальной странице в Instagram.
Этот раз стал исключением.
На фото, которое выложила певица, присутствует маленькая дочь Лободы. Артистка держит ее на руках и мило укачивает, целуя малышку в лобик.
"Нашей любви 1 год", - подписала фото певица.
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Что самое интересно, девочку назвали Тильда. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ребенок может быть от лидера немецкой метал-группы Rammstein - Тилля Линдеманна. Но не будем угадывать, а дождемся официального заявления самой Светланы Лободы, если оно, конечно, будет.