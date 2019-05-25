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Папина дочка: Светлана Лобода показала предполагаемую дочь лидера группы Rammstien

Папина дочка: Светлана Лобода показала предполагаемую дочь лидера группы Rammstien
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как за год подросла дочка, можно увидеть на фото певицы.

Певица Светлана Лобода не боится выставлять на всеобщее обозрение пикантные снимки на своей официальной странице в Instagram.

Этот раз стал исключением.

На фото, которое выложила певица, присутствует маленькая дочь Лободы. Артистка держит ее на руках и мило укачивает, целуя малышку в лобик.

"Нашей любви 1 год", - подписала фото певица.

 
 
 
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Нашей любви 1 год#Тильда

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода разгневала сеть непристойной позой

Что самое интересно, девочку назвали Тильда. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ребенок может быть от лидера немецкой метал-группы Rammstein - Тилля Линдеманна. Но не будем угадывать, а дождемся официального заявления самой Светланы Лободы, если оно, конечно, будет.

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Все по теме:

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, Дочь Лободы, Группа Rammstien.
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