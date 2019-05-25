Папина дочка: Светлана Лобода показала предполагаемую дочь лидера группы Rammstien

Новости шоу бизнеса: Как за год подросла дочка, можно увидеть на фото певицы.

Певица Светлана Лобода не боится выставлять на всеобщее обозрение пикантные снимки на своей официальной странице в Instagram.

Этот раз стал исключением.

На фото, которое выложила певица, присутствует маленькая дочь Лободы. Артистка держит ее на руках и мило укачивает, целуя малышку в лобик.

"Нашей любви 1 год", - подписала фото певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нашей любви 1 год#Тильда Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Май 2019 в 5:07 PDT

Что самое интересно, девочку назвали Тильда. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ребенок может быть от лидера немецкой метал-группы Rammstein - Тилля Линдеманна. Но не будем угадывать, а дождемся официального заявления самой Светланы Лободы, если оно, конечно, будет.