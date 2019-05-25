Маше Ефросининой - 40: интересные факты из жизни украинской ведущей

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи на полуострове Крым
В 2002 году программа "Подъем" получила главную телепремию страны Телетриумф в номинации "Лучшее телевизионное шоу". В 2005 году Маша Ефросинина удостоилась чести быть ведущей 50-го юбилейного конкурса Евровидение, впервые проводившегося в Украине после победы Русланы.
В октябре 2005 года Маша перешла на канал ICTV и работала ведущей в программе "Линия конфликта", а уже с сентября 2006 года вела телешоу "Один в поле" на канале Интер.
Благодаря природному любопытству и обаянию, опыту работы на телевидении и знанию нескольких языков, Маша из первых уст получала ответы на свои вопросы от мировых звезд в эксклюзивных интервью: Цезарии Эворы, Паоло Коэльо, Енрике Иглесиаса, Ани Жирардо, Жерара Депардье, Кели Джойс, Лоберто Лоретти, а также от политиков и многих звезд шоу-бизнеса, театра и кино, которые живут на просторах СНГ.
Маша Ефросинина на обложке журнала Elle
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Please Welcome!!! ⠀ Моя третья обложка Elle ... ⠀ И знаете что? Если бы мне в 20 или в 30 сказали , что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издёвкой- тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава... ⠀ Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В СЕБЯ! ⠀ Собственно и наш с @elle_ukraine разговор об этом! Читайте и делитесь впечатлениями #вашаМаша #covergirl
В 2006 году телеведущая попала в Топ-100 журнала Фокус - Самые влиятельные женщины Украины. Как отметило издание, влиятельность обусловлена "успешной карьерой и популярностью".
С 3 марта 2011 года Маша запустила свой проект и стала руководителем и ведущей шоу "Мечты сбываются". В 2011 году Маша Ефросинина появилась в социальной сети Facebook.
В 2012 году Маша Ефросинина представила телезрителям две программы. 7 октября стартовало шоу "ШоумаSтгоуон" на Новом канале, ведущей и продюсером которого была сама Маша.
Маша Ефросинина со своей мамой
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Первого мужчину, который разбил мне сердце, звали Дениска... Ему было пять, мне четыре. И любила я его, конечно, без памяти! И вот, когда у него случился день рождения, моя мама предложила подарить ему зеленые коньки! Дело было в Магадане- там, даже получая предложение руки и сердца, девушка радовалась конькам больше, чем кольцу ........ А вот Дениска покрутил своим сопливым носом, и сказал, что цвет нехилого моего подарочка ему не нравится! «Забирай»- сказал, « я не буду в таких кататься»... Малолетнего этого какашёнка я уже не помню в лицо. И сад магаданский не помню. Но очень подробно помню свою Маму! Она так серьёзно тогда отнеслась к моей «трагедии», так серьёзно объяснила мне, что нужно поплакать, и навсегда вычеркнуть светлый образ любимого, что, наверное, именно тогда, мы и стали больше чем мама и дочь. Мы стали Друзьями. Навсегда! Вот три главных правила, которым учила меня моя мама и которым я неизменно следую в своей жизни : ⠀ 1. Не перекладывай на других ответственность за свои решения и действия! Умей держать удар! ⠀ 2. Никогда не выходи из дома, не понравившись себе в зеркале! ⠀ 3. Люби честно, горячо и звонко! Особенно своих детей! Любовью невозможно испортить ребёнка . Однако его можно искалечить недостатком любви... Спасибо тебе, любимая #мояЛюдася #ДеньМатери
11 ноября "Новый канал" запустил цикл фильмов "Проснуться знаменитым", отснятый под руководством Маши Ефросининой: каждый из шести фильмов рассказывает историю людей, которые стали настоящими кумирами для современных украинцев.
Весной 2014 года в эфире "Нового канала" вышло романтическое реалити-шоу "Сердца трех с Машей Ефросининой" - телевизионная история трёх девушек, ищущих любовь.
Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром Хромаевым
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17 лет со дня знакомства на набережной Ялты... Путь непростой, но абсолютно изумительный. @timur_khromaev я рядом. #годовщина #нашасемья
В конце мая 2014 года Ефросинина покинула "Новый канал", взяв паузу, чтобы посвятить время семье, так как была на последних месяцах беременности вторым ребенком. После возвращения на телевидение Ефросинина работала еще на нескольких телеканалах и остается одной из самых востребованных ведущих.