Маше Ефросининой - 40: интересные факты из жизни украинской ведущей

Новости шоу бизнеса: Маша Ефросинина празднует сегодня день рождение.

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи на полуострове Крым

В 2002 году программа "Подъем" получила главную телепремию страны Телетриумф в номинации "Лучшее телевизионное шоу". В 2005 году Маша Ефросинина удостоилась чести быть ведущей 50-го юбилейного конкурса Евровидение, впервые проводившегося в Украине после победы Русланы.

В октябре 2005 года Маша перешла на канал ICTV и работала ведущей в программе "Линия конфликта", а уже с сентября 2006 года вела телешоу "Один в поле" на канале Интер.

Благодаря природному любопытству и обаянию, опыту работы на телевидении и знанию нескольких языков, Маша из первых уст получала ответы на свои вопросы от мировых звезд в эксклюзивных интервью: Цезарии Эворы, Паоло Коэльо, Енрике Иглесиаса, Ани Жирардо, Жерара Депардье, Кели Джойс, Лоберто Лоретти, а также от политиков и многих звезд шоу-бизнеса, театра и кино, которые живут на просторах СНГ.

Маша Ефросинина на обложке журнала Elle

В 2006 году телеведущая попала в Топ-100 журнала Фокус - Самые влиятельные женщины Украины. Как отметило издание, влиятельность обусловлена "успешной карьерой и популярностью".

С 3 марта 2011 года Маша запустила свой проект и стала руководителем и ведущей шоу "Мечты сбываются". В 2011 году Маша Ефросинина появилась в социальной сети Facebook.

В 2012 году Маша Ефросинина представила телезрителям две программы. 7 октября стартовало шоу "ШоумаSтгоуон" на Новом канале, ведущей и продюсером которого была сама Маша.

Маша Ефросинина со своей мамой

11 ноября "Новый канал" запустил цикл фильмов "Проснуться знаменитым", отснятый под руководством Маши Ефросининой: каждый из шести фильмов рассказывает историю людей, которые стали настоящими кумирами для современных украинцев.

Весной 2014 года в эфире "Нового канала" вышло романтическое реалити-шоу "Сердца трех с Машей Ефросининой" - телевизионная история трёх девушек, ищущих любовь.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром Хромаевым

В конце мая 2014 года Ефросинина покинула "Новый канал", взяв паузу, чтобы посвятить время семье, так как была на последних месяцах беременности вторым ребенком. После возвращения на телевидение Ефросинина работала еще на нескольких телеканалах и остается одной из самых востребованных ведущих.