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Суббота, 25.05.2019
И дублеров искать не надо: настоящие копии знаменитостей (Фото)
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И дублеров искать не надо: настоящие копии знаменитостей (Фото)

Смешная коллекция фотографий с самыми обычными людьми, невероятно сильно похожими на знаменитостей. От Роберта Дауни-младшего и Дональда Трампа до Тома Хэнкса и Джорджа Клуни - почти каждой знаменитости можно найти двойника, живущего среди нас.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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