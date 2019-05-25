И дублеров искать не надо: настоящие копии знаменитостей (Фото)

Смешная коллекция фотографий с самыми обычными людьми, невероятно сильно похожими на знаменитостей. От Роберта Дауни-младшего и Дональда Трампа до Тома Хэнкса и Джорджа Клуни - почти каждой знаменитости можно найти двойника, живущего среди нас.