Друг принца Гарри откровенно рассказал о его отношении к детям

Новости шоу бизнеса: Спортсмен Начо Фигерас поделился своими впечатлениями о том, как принц Гарри справляется с ролью отца.

42-летний аргентинец Начо Фигерас, который на днях принимал участие в благотворительном матче по поло с новоиспеченным отцом принцем Гарри, рассказал о своем знакомстве с ребенком внука британской королевы Елизаветы II и Меган Маркл.

Об этом сообщает издание People. По словам друга герцога Сассекского, принц Гарри – настоящий "магнит" для детей.

"У него и раньше была с ними невероятная душевная близость, а теперь, когда он стал отцом, я заметил особую связь... Начо видел маленького Арчи на прошлой неделе и рассказал, что герцог не мог отвести глаз (и рук) от своего ребенка. Меган и Гарри сейчас в состоянии полного восторга от малыша", – сообщил председатель Sentebale (организация, которая помогает африканским детям, зараженным ВИЧ) Джонни Хорнби.

Спортсмен Начо Фигерас сам рассказал, что принц Гарри очень доволен сегодняшним этапом своей жизни.

"Я всегда представлял герцога таким отцом, которым он и стал. Он и раньше очень любил детей, прекрасно понимал их. Гарри стал еще более внимательным к нашему проекту, что помогает детям", – сказал Фигерас.

Как известно, герцоги Сассекские впервые стали родителями 6 мая 2019 года. По традициям, никто из представителей королевской семьи не разглашал деталей родов Меган Маркл, а принц Гарри только рассказал журналистам, что его жена и сын чувствуют себя хорошо. Сам муж герцогини Сассекской присутствовал на родах, от чего не сдерживал своего восторга. Впоследствии стало известно, что первенца родители назвали Арчи Харрисон.