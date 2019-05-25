Огненная красотка: Тина Кароль показала горячее фото в красном платье

Новое фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках певица позирует в длинном платье от Louis Vuitton насыщенного красного цвета с массивными пуговицами на фоне в тон наряда. Дополняет образ Тины укладка с легкими локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.
Переглянути цей допис в Instagram
Завершили манящий look артистки полупрозрачные туфли на каблуке.
Фанаты высоко оценили новые снимки певицы. "Тина, ты шикарна", "Очень ждала такого фото в профиле", "Тина, ты настоящая фотомодель", "Ты – огонь", – пишут поклонники в комментариях.