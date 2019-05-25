Огненная красотка: Тина Кароль показала горячее фото в красном платье

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль очаровывает поклонников все больше своими обольстительными образами, которые она демонстрирует в социальных сетях.

Новое фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках певица позирует в длинном платье от Louis Vuitton насыщенного красного цвета с массивными пуговицами на фоне в тон наряда. Дополняет образ Тины укладка с легкими локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Переглянути цей допис в Instagram #tinakarol #тинакароль @louisvuitton Ph @little_puida Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 24 Тра 2019 р. о 11:49 PDT

Завершили манящий look артистки полупрозрачные туфли на каблуке.

Фанаты высоко оценили новые снимки певицы. "Тина, ты шикарна", "Очень ждала такого фото в профиле", "Тина, ты настоящая фотомодель", "Ты – огонь", – пишут поклонники в комментариях.