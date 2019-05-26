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"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 13 выпуск (Видео)

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 13 выпуск (Видео)
11:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Участников ожидали новые, еще более трудные, испытания.

В 13-м выпуске шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" команды готовили для французских дипломатов, журналистов, рестораторов и шефов.

В первом конкурсе кулинаров (их осталось семеро) разделили на две команды. Перед поварами поставили девять мониторов, которые одновременно транслировали приготовление различных блюд. Мастершефовцам нужно было не только отгадать, какое блюдо готовят на экране, но и подать его судьям.

В этом испытании победила красная команда. Проигравшие синие решили, что черный фартук должен надеть Павел Ключник.

Во второй части вы услышите невероятную историю знакомства Эктора Хименес-Браво с Украиной. "Профессионалам предстоит защищать честь Украины, ведь именно французы придумали высокую кухню – haute cuisine. А теперь участникам предстоит показать, на что способны украинцы. Они не один раз доказывали, что прекрасно разбираются во французской кухне, но этот день будет особенный. Мы пригласили настоящих гурманов! Готовить французскую кухню для французов – это все равно что во время Чемпионата по футбола играть на чужом поле, в то время как за тебя болеет вся страна." – рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Свою любовь к своей стране кулинары будут доказывать с помощью интересных блюд, которые приготовят для французских делегатов. Так, им предстоит впечатлить представителей Франции собственноручно приготовленными шедеврами французской кухни.

Двум командам нужно составить меню из 3 закусок, 3 основных и 3 десертов французской кухни. Кроме того, один из гостей вегетарианец, а значит, нужно учесть и его вкусовые предпочтения. С разницей в 1 балл победили красные.

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 12 выпуск (Видео)

На битву черных фартуков, последнюю в этом сезоне, попали три участника: Алик Мкртчян, Катерина Пескова и Павел Ключник. Каждый участник крутил барабан, на котором изображены все битвы этого сезона. Какой сектор выпадал кулинарам, то блюдо они и должны были готовить.Фортуна оказалась наименее благосклонной к Павлу Ключнику – именно он покинул проект в тринадцатом выпуске.

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Шоу, Видео, Кулинарное шоу, МастерШеф, СТБ, Мастер-шеф, МастерШеф. Профессионалы, МастерШеф. Профессионалы 13 выпуск.
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