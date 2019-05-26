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Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости
Звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости
11:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: После премьеры финальных эпизодов сериала "Игра престолов" актеры, сыгравшие главные роли в саге, вернулись к привычной будничной жизни.

Многие из них решились на смену имиджа, чтобы отойти от всем знакомого образа. В частности, Софи Тернер на днях предстала с новой стрижкой, которая изменила ее до неузнаваемости.

Британская актриса Софи Тернер получила мировую славу благодаря "Игре престолов". Там звезда мастерски сыграла роль Сансы Старк. Поэтому сторонники привыкли ее видеть со сплетенным в косу рыжеватыми волосами. В обыденной жизни актриса предпочитала светлый цвет, поэтому на всех кинособытиях появлялась в образе блондинки.

Однако сериал закончился и Софи Тернер решилась на кардинальные изменения имиджа. В программе Graham Norton Show она предстала перед камерами с челкой и распущенными светлыми волосами. Стрижка изменила Софи настолько, что не все ее поклонники узнали в блондинке своего кумира.

 
 
 
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Sophie Turner, making me wonder if I should get bangs. #fashion #sophieturner #grahamnortonshow #got #darkphoenix

Публикация от Erin Stanwix (@erinstanwix)

Звезды "Игры престолов" делятся старыми снимками и видео со съемок сериала

Напомним, что ранее исполнительница роли Дейенерис, Эмилия Кларк, рассказала о чувствах, которые испытала после прочтения сценария. В одном из интервью американского издания Entertainment Weekly актриса призналась, что перечитывала сценарий 7 раз, пока полностью не смирилась со смертью своей героини.

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Стиль, Игра престолов, Имидж, Смена имиджа, Софи Тернер.
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