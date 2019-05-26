Прелести отцовства: Энрике Иглесиас опубликовал курьезное семейное видео

Новости шоу бизнеса: Популярный певец Энрике Иглесиас наслаждается отцовством.

Артист со своей любимой женой, экс-теннисисткой Анной Курниковой, каждый раз показывает волшебные кадры с детьми. На днях они опубликовали ролик, который изрядно рассмешил пользователей сети.

После мирового турне по странам Европы Энрике Иглесиас вернулся домой, где его уже ждали сын Николас и дочь Люси. С детьми артист проводит много времени, а его жена снимает все на камеру, чтобы когда-то показать это потомкам.

На днях звездная пара опубликовала курьезное семейное видео. На кадрах видно, как Энрике Иглесиас стоит во дворе своего сада, в то время как его дети находятся дома. Близнецы легонько бились головой об окно, когда их звездный отец показывал им не делать этого. От своеобразной игры дети не могли удержать смех, как и сторонники Энрике Иглесиаса.

"Три ребенка на этом видео", – с юмором написал Энрике Иглесиас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Three children in this video Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 25 Май 2019 в 4:01 PDT

В интервью певец охотно рассказывает об изменениях в своей жизни. 43-летний Энрике Иглесиас не скрывает своего счастья от отцовства и откровенно признается, что счастлив бежать домой, ведь его ждут там дети и жена.

"Мне нравится моя новая жизнь! Теперь я спешу домой после работы, чтобы скорее увидеть Анну и детей. И я стал лучше понимать своих родителей, когда у меня самого появились дети", – поделился мыслями об отцовстве Энрике Иглесиас.